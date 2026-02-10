Pattaya treibt Ausbau der Soi Khao Noi voran – Anwohner loben Fortschritte, fordern aber weitere Verbesserungen

PATTAYA, Thailand – Die Straßenbauarbeiten entlang der Soi Khao Noi wurden am 9. Februar fortgesetzt, nachdem die unterirdischen Entwässerungsarbeiten abgeschlossen worden waren. Mit dem Projekt will die Stadt Pattaya langjährige Probleme wie Verkehrsbehinderungen und Überschwemmungen in dem Wohngebiet nachhaltig lösen.

Stadtvertreter betonten, dass die Maßnahmen nicht aus optischen Gründen umgesetzt würden, sondern auf praktische Verbesserungen im Alltag abzielen. Im Mittelpunkt stehen eine gleichmäßigere Fahrbahn, eine bessere Entwässerung sowie höhere Verkehrssicherheit für die Anwohner der Khao-Noi-Gemeinschaft.







Die öffentliche Resonanz fiel überwiegend positiv aus. Viele Bewohner lobten die deutlich verbesserte Straßenqualität und erklärten, dass sich der tägliche Arbeitsweg spürbar erleichtert habe. Besonders Familien und ältere Verkehrsteilnehmer profitierten davon, nachdem zuvor tiefe Schlaglöcher und stark unebene Fahrbahnen das Fahren erschwert hatten.

„Diese Straße wurde lange vernachlässigt, aber jetzt hat sich das Fahren deutlich verbessert“, sagte ein Anwohner. Ein anderer bemerkte scherzhaft, die Strecke sei nach Jahren des „Fahrens wie auf dem Mars“ nun die glatteste Straße, die er seit langem gesehen habe.



Trotz der positiven Rückmeldungen nutzten viele Bewohner die Gelegenheit, weitere Verbesserungen in anderen Problemzonen anzuregen. Häufig genannt wurden Abschnitte der Pattaya Second Road, der Thappraya Road, der Sukhumvit Road nahe dem Bangkok Hospital Pattaya sowie der Sukhumvit Soi 91, wo Autofahrer weiterhin über beschädigte Fahrbahnen, abgesenkte Kanaldeckel und wellenartige Straßenoberflächen klagen.

Zusätzliche Sorgen betreffen verblassende Fahrbahnmarkierungen, unebene oder lockere Kanaldeckel, widerrechtlich parkende Fahrzeuge auf Fahrspuren sowie unzureichende Straßenbeleuchtung in kleineren Nebenstraßen, die nach Ansicht vieler Anwohner insbesondere nachts ein Sicherheitsrisiko darstellt.





Während einige Bewohner anmerkten, dass Infrastrukturverbesserungen innerhalb der Stadt Pattaya sichtbarer seien als im benachbarten Nong Prue, wurde die derzeitige Stadtverwaltung für konkrete Fortschritte gelobt. Gleichzeitig forderten Anwohner eine kontinuierliche Weiterentwicklung und eine Ausweitung der Maßnahmen auf weitere Stadtteile.

Insgesamt spiegelt die Reaktion vorsichtigen Optimismus wider: Die Verbesserungen an der Soi Khao Noi werden begrüßt, verbunden mit der Erwartung nachhaltiger Qualität, langfristiger Haltbarkeit – insbesondere während der Regenzeit – und weiterer Modernisierungen im gesamten Straßennetz Pattayas.



































