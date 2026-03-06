Steigende Ölpreise gefährden günstige Thai-Gerichte in Pattaya

PATTAYA, Thailand – Für viele Besucher gehört eine einfache, günstige Mahlzeit zu den größten Alltagsfreuden in Pattaya: ein Teller Reis mit Curry für wenige Baht, eine schnelle Nudelsuppe an der Straßenecke oder ein nächtlicher Snack nach einem Tag am Strand. Doch dieser langjährige Vorteil könnte bald unter Druck geraten.

Thailändische Behörden warnen, dass der eskalierende Konflikt im Nahen Osten und die damit verbundenen steigenden Ölpreise die Kosten für alltägliche Mahlzeiten im ganzen Land erhöhen könnten – eine Entwicklung, die auch Touristen in Pattaya bald direkt in ihren Geldbörsen spüren könnten.







Neue Daten des thailändischen Handelsministeriums zeigen, dass das Land derzeit eigentlich eine Phase der Deflation erlebt. Der Verbraucherpreisindex lag im Februar 2026 um 0,88 Prozent unter dem Wert des Vorjahresmonats. Damit verzeichnet Thailand bereits den elften Monat in Folge sinkende Preise.

Vor allem niedrigere Kraftstoffpreise, geringere Stromkosten und ein Rückgang der Schweinefleischpreise haben die Inflation gedämpft. Dadurch weist Thailand derzeit die niedrigste Inflationsrate unter den zehn ASEAN-Staaten auf.

Doch diese Situation könnte sich schnell ändern.

Nach Angaben von Nanthapong Jiralerdpong, Direktor des Trade Policy and Strategy Office, könnte eine mögliche Blockade der wichtigen Öltransportroute durch die Straße von Hormus infolge des Nahostkonflikts die globalen Rohölpreise stark ansteigen lassen. Steigende Energiekosten würden sich dann rasch auch auf Lebensmittelpreise auswirken.

In einer Tourismusstadt wie Pattaya beeinflussen Energiepreise weit mehr als nur den Benzinpreis. Sie bestimmen auch die Kosten für den Transport von Zutaten, den Betrieb von Restaurantküchen, die Kühlung von Lebensmitteln sowie den landesweiten Warentransport. Steigen diese Kosten, sehen sich viele Restaurantbesitzer und Straßenverkäufer gezwungen, ihre Preise anzupassen.

Das Ministerium warnt daher, dass insbesondere fertige Mahlzeiten und Schnellgerichte – darunter auch die in Thailand allgegenwärtigen Reis-und-Curry-Gerichte – spürbar teurer werden könnten. Erfahrungsgemäß sinken Lebensmittelpreise später nur selten wieder, selbst wenn die Ölpreise wieder fallen.

Drei mögliche Szenarien

Die Behörden skizzieren drei mögliche Entwicklungen, abhängig vom globalen Ölpreis:

80 US-Dollar pro Barrel: Die Inflation könnte auf etwa 1 bis 2 Prozent steigen, sofern die Preise für fertige Mahlzeiten landesweit um rund 10 Prozent zunehmen.

Die Inflation könnte auf etwa 1 bis 2 Prozent steigen, sofern die Preise für fertige Mahlzeiten landesweit um rund 10 Prozent zunehmen. 100 US-Dollar pro Barrel: Die Inflation könnte 2 bis 3 Prozent erreichen, während Lebensmittelpreise landesweit um etwa 10 Prozent und in einigen Regionen sogar um bis zu 20 Prozent steigen.

Die Inflation könnte 2 bis 3 Prozent erreichen, während Lebensmittelpreise landesweit um etwa 10 Prozent und in einigen Regionen sogar um bis zu 20 Prozent steigen. 120 US-Dollar pro Barrel: Die Inflation könnte über 3 Prozent klettern, wobei in einzelnen Regionen Preissteigerungen bei Lebensmitteln von bis zu 50 Prozent möglich wären.

Für Pattayas tourismusgetriebene Wirtschaft könnten solche Entwicklungen schnell sichtbar werden – etwa in höheren Preisen auf den Speisekarten entlang der Beach Road oder auf den beliebten Nachtmärkten der Stadt.





Touristen achten stärker auf ihr Budget

Seit Jahrzehnten zieht Pattaya Besucher an, weil das tägliche Leben – von Mahlzeiten bis zu Transportkosten – deutlich günstiger ist als in vielen westlichen Urlaubszielen. Doch wenn die Preise für einfache Gerichte parallel zu steigenden Energiekosten klettern, könnte sich diese Wahrnehmung langsam verändern.

Viele Reisende achten bereits heute genauer auf ihr Budget und passen an, wo sie essen oder wie lange sie bleiben. In einer Stadt, deren Attraktivität stark auf Preis-Leistungs-Verhältnis und Komfort beruht, können selbst moderate Preissteigerungen Auswirkungen auf die gesamte Tourismuswirtschaft haben.



Das Handelsministerium betont, dass man die Entwicklung genau beobachten werde, insbesondere bei den Kosten für Stromerzeugung, Transport und öffentliche Verkehrsmittel – Faktoren, auf die sich Unternehmen häufig berufen, wenn sie ihre Preise erhöhen.

Die Sorge der Behörden ist dabei klar: Sobald die Preise für fertige Mahlzeiten steigen, sinken sie nur selten wieder.

Für Besucher, die heute die Meeresbrise in Pattaya genießen, ist die Botschaft daher subtil, aber deutlich: Die nächste globale Krise könnte zwar Strände und Bars offen lassen – doch das Mittagessen könnte ein wenig teurer werden.



































