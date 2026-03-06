Wie viel Öl hat Thailand in Reserve – und warum exportiert das Land trotzdem Treibstoff nach Laos?

PATTAYA, Thailand – Während geopolitische Spannungen im Nahen Osten erneut weltweit Aufmerksamkeit erregen, prüfen viele Länder in Asien ihre Energiesicherheit genauer. Auch Thailand bildet dabei keine Ausnahme. Obwohl das Land kein bedeutender Ölproduzent ist, spielt es eine wichtige Rolle als Raffinerie- und Verteilzentrum für Erdölprodukte in Südostasien.

Aktuelle Zahlen aus dem Jahr 2026 zeigen, dass Thailand derzeit über Ölreserven verfügt, die etwa 95 Tage des nationalen Verbrauchs abdecken. Diese Berechnung umfasst Rohöl, raffinierte Erdölprodukte sowie bereits gekaufte, aber noch auf dem Transportweg befindliche Lieferungen. Damit hat Thailand seine Reserven deutlich erhöht – zuvor lagen sie bei etwa 60 Tagen. Die Aufstockung ist Teil der staatlichen Strategie, die Energiesicherheit angesichts wachsender globaler Unsicherheiten zu stärken.







Ein zentraler Risikofaktor ist dabei die Verwundbarkeit internationaler Transportwege. Ein großer Teil des in Asien verbrauchten Öls passiert die Straße von Hormus, einen der wichtigsten maritimen Engpässe der Welt. Störungen dort könnten rasch Auswirkungen auf die globalen Energiemärkte haben. Für ein Land wie Thailand, das den Großteil seines Rohöls importiert, ist die Aufrechterhaltung ausreichender Reserven daher von entscheidender Bedeutung.

Dennoch wirft eine Frage immer wieder Diskussionen auf: Warum exportiert Thailand weiterhin Erdölprodukte in Nachbarländer wie Laos, wenn es selbst stark von Importen abhängig ist?

Die Antwort liegt in der Struktur der regionalen Energieversorgung. Thailand importiert zwar große Mengen Rohöl, verfügt jedoch gleichzeitig über eine der am weitesten entwickelten Raffineriekapazitäten auf dem südostasiatischen Festland. Große Raffinerien in Sriracha, Rayong und Map Ta Phut ermöglichen es dem Land, mehr Rohöl zu verarbeiten, als der heimische Markt teilweise benötigt. Dadurch entsteht regelmäßig ein Überschuss an raffinierten Erdölprodukten, der exportiert wird.

Ein wichtiger Abnehmer ist Laos, das über keine nennenswerte eigene Raffinerieinfrastruktur verfügt. Ein Großteil des dort benötigten Treibstoffs wird über Grenzprovinzen wie Nong Khai, Mukdahan und Nakhon Phanom aus Thailand geliefert. Für Laos bildet dieser Import eine zentrale Säule seiner Energieversorgung.

Gleichzeitig ist die Energiebeziehung zwischen Thailand und seinen Nachbarn keineswegs einseitig. Thailand importiert selbst bedeutende Energiemengen aus der Region. Besonders wichtig ist Wasserkraft aus Laos, die zur Stabilisierung des thailändischen Stromnetzes beiträgt. Darüber hinaus bezieht Thailand Erdgas aus Myanmar, das ebenfalls für die Stromerzeugung genutzt wird.

Die regionale Energielandschaft funktioniert daher eher als System gegenseitiger Abhängigkeit denn als einfache Export-Import-Beziehung. Thailand liefert raffinierte Treibstoffe, erhält im Gegenzug jedoch Strom und Gas aus Nachbarländern. Diese gegenseitigen Energieflüsse tragen zur Stabilität des gesamten regionalen Energiesystems bei.

Auch bei den Kraftstoffpreisen sorgt dieser Zusammenhang gelegentlich für Diskussionen. Beobachter stellen fest, dass Treibstoffe, die Thailand exportiert, manchmal günstiger erscheinen als Benzin oder Diesel an thailändischen Tankstellen. Der Hauptgrund liegt in der Steuerstruktur: Exportierter Treibstoff wird zum Raffineriepreis ohne inländische Abgaben verkauft. In Thailand selbst kommen hingegen Verbrauchssteuern, lokale Abgaben und Beiträge zum staatlichen Oil Fuel Fund hinzu, die den Endpreis deutlich erhöhen.

Darüber hinaus orientieren sich die meisten Länder der Region bei der Preisbildung an Marktbenchmarks aus Singapur für raffinierte Erdölprodukte. Unterschiede an der Zapfsäule entstehen daher meist durch nationale Steuerpolitik oder staatliche Subventionsprogramme.





Aus einer größeren Perspektive zeigt Thailands Situation eine grundlegende Realität moderner Energiepolitik: Energiesicherheit existiert heute selten innerhalb der Grenzen eines einzelnen Landes. Thailand exportiert Treibstoff an seine Nachbarn, während es gleichzeitig Strom und Gas von ihnen importiert. Das Ergebnis ist ein eng verflochtenes regionales Energiesystem, in dem jedes Land eine andere, aber ergänzende Rolle spielt.

Vor diesem Hintergrund können politische Entscheidungen über Energie-Reserven, Exportpolitik und Versorgungssicherheit nicht nur nationale Interessen berücksichtigen. Sie müssen auch die Stabilität des gesamten regionalen Energiesystems im Blick behalten.



































