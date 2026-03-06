Offene Baht-Busse in Pattaya bieten Touristen eine luftige Fahrt in der tropischen Hitze

PATTAYA, Thailand – Während die Temperaturen in Ostthailand weiter steigen, nutzen viele Besucher in Pattaya eine der einfachsten und zugleich typischsten Fortbewegungsarten der Stadt: die offenen Baht-Busse. Die beliebten Sammeltaxis bieten nicht nur eine günstige Transportmöglichkeit entlang der Küste, sondern auch eine willkommene Brise unter der tropischen Sonne.

Gleichzeitig hat die thailändische Meteorologische Behörde vor möglichen Sommerstürmen in mehreren Regionen des Landes gewarnt. Auch die östlichen Provinzen, darunter Chonburi mit der Küstenstadt Pattaya, könnten innerhalb der nächsten 24 Stunden von Gewittern, starken Windböen und gelegentlichen Blitzeinschlägen betroffen sein.







Nach der aktuellen Vorhersage vom 5. März entwickeln sich instabile Wetterbedingungen, da ein Hochdrucksystem aus China sich über den oberen Nordosten und das Südchinesische Meer ausbreitet. Gleichzeitig transportieren südliche und südöstliche Winde feuchte Luft vom Meer nach Ostthailand und in den oberen Golf von Thailand, während in weiten Teilen des Landes weiterhin hohe Tages­temperaturen herrschen.

Für die östlichen Provinzen wird erwartet, dass etwa 30 Prozent der Region von Gewittern betroffen sein könnten. Lokal sind dabei auch kräftige Windböen möglich.

Die Temperaturen in Ostthailand liegen laut Prognose morgens zwischen 24 und 28 Grad Celsius und steigen tagsüber auf 32 bis 38 Grad. Südliche Winde wehen mit Geschwindigkeiten von etwa 10 bis 30 Kilometern pro Stunde. Auf See bleiben die Bedingungen überwiegend ruhig, mit Wellen unter einem Meter Höhe. In Gewittergebieten können die Wellen jedoch zeitweise über einen Meter ansteigen.

Trotz der Hitze herrscht entlang der Strände von Pattaya weiterhin reger Betrieb. Besonders während der Schulferien sind viele Familien unterwegs, die Sonne, Meer und die zahlreichen Freizeitangebote der Küstenstadt genießen.

Entlang der vielbefahrenen Pattaya Beach Road steigen Touristen häufig spontan in die berühmten Baht-Busse ein. Die offenen Fahrzeuge fahren wie Sammeltaxis entlang der Küstenstraße und verbinden Strände, Einkaufszentren, Restaurants und Nachtmärkte. Für viele Besucher gehört die Fahrt mit dem Baht-Bus längst zum typischen Pattaya-Erlebnis – nicht zuletzt wegen der frischen Meeresbrise, die während der Fahrt für eine angenehme Abkühlung sorgt.

Die Behörden raten Einwohnern und Touristen dennoch zu Vorsicht während möglicher Gewitter. Offene Flächen, große Bäume sowie instabile Strukturen wie Werbetafeln sollten bei Sturmaktivität gemieden werden, da plötzliche Windböen und Blitzschläge auftreten können.



Auch Landwirte in betroffenen Regionen wurden aufgefordert, Obstbäume zu sichern und Maßnahmen zu ergreifen, um Ernten und Nutztiere vor möglichen Sturmschäden zu schützen.

In anderen Teilen Thailands werden ebenfalls vereinzelte Gewitter erwartet, insbesondere im Nordosten, Norden und in Teilen der Zentralregion. Im Süden des Landes kann es aufgrund saisonaler Winde über der Andamanensee und dem Golf von Thailand zu vereinzelten Regenfällen kommen.





Die Luftqualität in den nördlichen, nordöstlichen und oberen zentralen Regionen bleibt derzeit moderat bis relativ hoch, da schwache Luftzirkulation die Ansammlung von Staub und Dunst begünstigt.

Für Küstenstädte wie Pattaya bedeutet die Wetterlage vor allem kurze, lokale Gewitterphasen – ein typisches Muster während des Übergangs zur heißen Jahreszeit in Thailand.



































