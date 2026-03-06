Nahost-Konflikt bedroht Pattayas Wirtschaft und treibt Ölpreise sowie Kosten im Tourismus in die Höhe

PATTAYA, Thailand – Die thailändische Tourismusmetropole Pattaya könnte bald die wirtschaftlichen Auswirkungen der zunehmenden Spannungen im Nahen Osten spüren. Eine aktuelle Analyse warnt, dass ein länger andauernder Konflikt die Ölpreise in die Höhe treiben, den Baht schwächen und sowohl Unternehmen als auch Reisende finanziell belasten könnte.

Nach Einschätzungen des Kasikorn Research Center könnten die globalen Rohölpreise auf durchschnittlich etwa 80 US-Dollar pro Barrel steigen, falls sich der Konflikt über mehr als drei Monate hinzieht – ein Szenario, das Analysten inzwischen für zunehmend wahrscheinlich halten. In diesem Fall könnte das thailändische Bruttoinlandsprodukt um etwa 0,6 Prozent sinken, während die Inflation um rund ein Prozent steigen würde. Haupttreiber wären höhere Energiekosten, Druck auf den Tourismussektor und schwächere Exporte.

Für Pattaya, dessen Wirtschaft stark vom Tourismus und vom Transportwesen abhängt, sind diese Warnsignale besonders relevant.

Tourismusstadt besonders anfällig für steigende Kosten

Thailand ist stark von Energieimporten abhängig: Rund 70 Prozent des gesamten Energieverbrauchs stammen aus dem Ausland. Mehr als 60 Prozent der Rohölimporte kommen aus dem Nahen Osten und passieren größtenteils die strategisch wichtige Straße von Hormus.

Sollte dieser wichtige Seeweg durch den Konflikt – insbesondere im Zusammenhang mit Iran und regionalen Spannungen – beeinträchtigt werden, könnten die Auswirkungen rasch die thailändische Wirtschaft erreichen. Besonders betroffen wären touristische Zentren wie Pattaya.

Steigende Ölpreise führen in der Regel zu höheren Kosten für Treibstoff, Strom und Transport. Diese schlagen sich anschließend in vielen Bereichen des täglichen Lebens nieder, etwa in den Betriebskosten von Hotels, in Lieferketten von Restaurants oder im lokalen Transport.

In einer Stadt, in der Millionen Besucher auf Flugzeuge, Taxis, Busse und Boote angewiesen sind, können selbst moderate Erhöhungen der Treibstoffpreise das gesamte touristische Ökosystem beeinflussen.







Druck auf Tourismus und Baht

Die Analyse weist zudem darauf hin, dass der Konflikt Thailands wirtschaftliche Stabilität nach außen schwächen könnte. Eine steigende Importrechnung für Öl könnte den Leistungsbilanzüberschuss verringern. Gleichzeitig tendieren internationale Investoren in geopolitischen Krisenzeiten dazu, ihr Kapital verstärkt in den US-Dollar umzuschichten.

Diese Kombination könnte zu einem schwächeren und volatileren thailändischen Baht führen und damit Importkosten weiter erhöhen.

Für Pattayas Tourismusbranche haben Wechselkursschwankungen zwei Seiten: Ein schwächerer Baht kann Thailand für ausländische Besucher günstiger machen, doch steigende Inflation und höhere Betriebskosten könnten diesen Vorteil schnell wieder zunichtemachen.



Drei mögliche Szenarien

Das Kasikorn Research Center skizziert drei mögliche Entwicklungen, abhängig von der Dauer des Konflikts.

Szenario 1: Kurzfristiger Konflikt

Sollten die Kampfhandlungen innerhalb von etwa vier Wochen abklingen und die Ölversorgung weitgehend stabil bleiben, könnten die Preise wieder auf etwa 60 bis 70 Dollar pro Barrel fallen. In diesem Fall würde Thailands Wirtschaft nur leicht belastet: Das BIP könnte um rund 0,2 Prozent sinken, während die Inflation lediglich um etwa 0,1 Prozent steigen würde.

Szenario 2: Längerer regionaler Konflikt

Im wahrscheinlichsten Szenario könnten Angriffe Ölinfrastruktur beschädigen und den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus über mehrere Monate stören. In diesem Fall würden Ölpreise durchschnittlich bei etwa 80 Dollar pro Barrel liegen und die Energiekosten im Inland deutlich erhöhen.

Szenario 3: Globale Eskalation

Im ungünstigsten Fall könnte sich der Konflikt über ein Jahr hinziehen. Indirekte militärische Unterstützung Russlands und wirtschaftliche Unterstützung Chinas für Iran könnten die Lage weiter verschärfen. Selbst wenn die Kämpfe geografisch auf den Nahen Osten beschränkt bleiben, könnten anhaltende Störungen die Energieversorgung weltweit unter Druck setzen.





Unternehmen in Pattaya beobachten Entwicklung mit Sorge

Für Pattayas Hotel- und Gastronomiebranche wären steigende Energiekosten besonders belastend. Hotels, Transportunternehmen, Fischereibetriebe und Restaurants sind stark auf Treibstoff und Strom angewiesen. In vielen Branchen machen Energiekosten bereits heute zwischen 10 und 33 Prozent der Produktionskosten aus.

Zudem könnte die Fähigkeit der Regierung, Preissteigerungen abzufedern, begrenzt sein. Der staatliche Oil Fuel Fund hat sich erst kürzlich von früheren Belastungen erholt, während die staatliche Electricity Generating Authority of Thailand weiterhin hohe Schulden aus früheren Subventionsprogrammen trägt.



Eine krisenerprobte Stadt – aber nicht immun

Pattaya hat bereits zahlreiche wirtschaftliche Schocks überstanden – von Pandemien über Währungsschwankungen bis hin zu geopolitischen Krisen. Doch die aktuelle Analyse zeigt erneut, wie stark globale Ereignisse eine Stadt beeinflussen können, deren Wirtschaft auf internationalem Tourismus basiert.

Sollten Energiepreise und Inflation deutlich steigen, könnten die Auswirkungen von Flugticketpreisen bis hin zu den Betriebskosten von Hotels und Restaurants entlang der berühmten Küste reichen.

Derzeit verfolgen viele Unternehmen in Pattaya die Nachrichten aus dem Nahen Osten aufmerksam – in der Hoffnung, dass sich die Krise rasch entschärft, während sie sich gleichzeitig auf mögliche wirtschaftliche Turbulenzen vorbereiten.



































