Touristenpolizei stoppt Angriff auf ausländischen Besucher in Pattayas Walking Street

PATTAYA, Thailand – Beamte der thailändischen Touristenpolizei haben am 5. März auf der Walking Street in Pattaya einen Angriff auf einen ausländischen Touristen gestoppt und drei mutmaßliche Täter festgenommen.

Der Vorfall ereignete sich während einer routinemäßigen Fußstreife der Touristenpolizei im belebten Ausgehviertel der Stadt. Die Patrouille stand unter der Leitung von Polizeileutnant Oberst Prapda Suksuntree, Leiter der Touristenpolizei-Station 4, Division 2, Bureau 1.

Während ihres Einsatzes stießen die Beamten auf eine Situation, in der ein ausländischer Tourist offenbar von drei Personen angegriffen wurde. Die Polizisten griffen sofort ein, beendeten die Auseinandersetzung und verhinderten eine weitere Eskalation, um die Sicherheit des Opfers zu gewährleisten.

Nach Angaben der Behörden wurde der ausländische Tourist bei dem Angriff verletzt. Die drei mutmaßlichen Angreifer wurden noch am Tatort festgenommen.







Gegen die Verdächtigen wurden vorläufige Anklagen wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung erhoben, ein Straftatbestand nach dem thailändischen Strafgesetzbuch. Anschließend wurden sie zur weiteren rechtlichen Bearbeitung an die Ermittler der Pattaya City Police Station übergeben.

Die Touristenpolizei erklärte, dass die Patrouillen in den wichtigsten Nachtleben-Zonen weiterhin verstärkt werden, um die Sicherheit von Besuchern in Pattayas stark frequentierten Vergnügungsvierteln zu gewährleisten.



































