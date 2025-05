Stärkerer Baht belastet Touristenbudget in Pattaya

By

PATTAYA, Thailand – Touristen in Pattaya müssen derzeit tiefer in die Tasche greifen: Der thailändische Baht hat sich überraschend gestärkt, was den Gegenwert beim Umtausch von Fremdwährungen verringert und die Reisekasse schrumpfen lässt.

Am Mittwochmorgen (21. Mai) eröffnete der Baht mit einem Kurs von 32,88 pro US-Dollar – eine spürbare Aufwertung gegenüber dem Schlusskurs von 33,07 am Vortag. Analysten erwarten, dass sich der Kurs in den nächsten 24 Stunden zwischen 32,75 und 33,00 Baht pro Dollar bewegen wird. Hintergrund sind globale wirtschaftliche Entwicklungen wie der schwächelnde US-Dollar und steigende Goldpreise.







„Das ist schlecht für tourismusabhängige Städte wie Pattaya“, sagte ein örtlicher Hotelbetreiber. „Wenn Touristen weniger Baht für ihr Geld bekommen, geben sie auch weniger aus – für Essen, Ausflüge oder Einkäufe.“

Die Aufwertung des Baht fällt in eine Zeit allgemeiner Unsicherheit: Sorgen um die Haushaltslage der US-Regierung, stockende Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine sowie Spannungen im Nahen Osten haben die Goldpreise auf fast 3.300 US-Dollar je Unze steigen lassen. Das stärkt indirekt den Baht, da Thailand eng in den internationalen Goldhandel eingebunden ist.



Finanzexperten sprechen von einer überraschend kräftigen Rallye der Währung, ausgelöst durch sogenannte „Safe-Haven“-Ströme in Gold und Währungen aufstrebender Märkte. Allerdings mahnen sie zur Vorsicht – sollte der Goldpreis fallen oder die US-Notenbank ein strafferes geldpolitisches Signal senden, könnte die Baht-Stärke nur von kurzer Dauer sein.

Vor Ort ist die Auswirkung bereits spürbar: Wechselstuben an der Beach Road und in Einkaufszentren melden niedrigere Umrechnungskurse, viele Urlauber kürzen bereits ihre Ausgaben für nicht lebensnotwendige Dinge.





Obwohl der Baht möglicherweise noch Unterstützung bei 32,50 bis 32,60 finden könnte, spekulieren einige Marktteilnehmer schon auf eine Rückkehr zum Dollar – ein möglicher Dämpfer für weitere Aufwertungen.

Für Touristen und die lokale Wirtschaft bedeutet ein starker Baht vor allem eins: weniger Spontankäufe, geringere Ausgaben – und ein merklich abgekühltes Konsumklima in Pattayas Tourismussektor.