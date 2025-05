Seltene Überschwemmung auf der Dongtan Road in Jomtien nach heftigem Regen

PATTAYA, Thailand – Ein ungewöhnliches Bild bot sich am Mittwochmorgen auf der Dongtan Road in Jomtien, als die Straße nach einem heftigen Platzregen überflutet wurde. Die plötzliche Überschwemmung überraschte sowohl Einheimische als auch Touristen – gilt die Straße doch normalerweise als gut entwässert. Viele fragten sich, warum das Regenwasser nicht wie üblich zügig ins nahegelegene Meer abfloss.







Der Vorfall hat Bedenken hinsichtlich der Entwässerungsinfrastruktur in der Gegend geweckt. Obwohl sich die Dongtan Road direkt an der Küste befindet, könnten verstopfte Abflüsse, hoher Gezeitenstand oder überlastete Pumpensysteme dazu beigetragen haben, dass das Wasser nicht abfließen konnte. Die Stadtverwaltung hat bisher keine detaillierte Erklärung abgegeben, doch das Ereignis unterstreicht die Notwendigkeit regelmäßiger Wartung und Überprüfung städtischer Entwässerungssysteme – insbesondere vor Beginn der Monsunzeit.



Laut aktuellen Wettervorhersagen muss sich Pattaya in den kommenden Tagen auf anhaltende Regenfälle einstellen. Der Südwest-Monsun wird sich voraussichtlich verstärken und starke Schauer sowie mögliche Sturzfluten in mehreren Teilen Thailands mit sich bringen – darunter auch in beliebten Touristengebieten wie Pattaya.

Anwohner und Besucher werden dringend gebeten, Wetterwarnungen aufmerksam zu verfolgen und in dieser Zeit besondere Vorsicht walten zu lassen.