Neujahrsansturm füllt Boote und Anlegestellen auf dem Weg nach Koh Larn

PATTAYA, Thailand – Bereits in den frühen Morgenstunden herrschte am Laem-Bali-Hai-Pier in Pattaya reger Betrieb, als zahlreiche thailändische und internationale Touristen zur Überfahrt nach Koh Larn zusammenkamen. Die Insel zählt zu den beliebtesten Naturattraktionen der Region und zieht zum Jahresende besonders viele Besucher an, die das Meer genießen, entspannen und den Übergang ins neue Jahr 2026 feiern möchten.

Im Laufe des Tages waren Familien und Freundesgruppen zu beobachten, die kontinuierlich Tickets für Fähren und Schnellboote kauften. Das hohe Passagieraufkommen sorgte für dichtes Gedränge an der Anlegestelle. Die zuständigen Behörden koordinierten Ein- und Ausstieg jedoch geordnet, um einen reibungslosen Ablauf sowie die Sicherheit der Reisenden zu gewährleisten.







Das Pattaya-Büro des Regionalen Marineamts teilte mit, dass der Andrang nach Koh Larn bereits seit Samstag, dem 27. Dezember, deutlich zugenommen hat. Aktuellen Angaben zufolge besuchen derzeit durchschnittlich rund 15.000 bis 16.000 Menschen pro Tag die Insel. Für den 31. Dezember und den 1. Januar rechnen die Behörden mit einem weiteren deutlichen Anstieg, da viele Touristen für Silvesterfeiern und Countdown-Veranstaltungen nach Koh Larn reisen.

Nach Einschätzung der Verantwortlichen dürfte der Besucheransturm die lokale Wirtschaft spürbar beleben. Insbesondere tourismusnahe Betriebe auf Koh Larn sowie im Großraum Pattaya profitieren während der Hochsaison zum Jahreswechsel von zusätzlichen Einnahmen.



































