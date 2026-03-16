Pattaya geht gegen illegal vermietete Strandmatten und -stühle vor

PATTAYA, Thailand – Die Behörden in Pattaya haben strengere Maßnahmen gegen Personen angekündigt, die ohne Genehmigung Matten und Klappstühle auf öffentlichen Strandflächen aufstellen und an Touristen vermieten.

Nach Angaben der Stadtverwaltung hatten sich Beschwerden gehäuft, dass einige Anbieter entlang von Pattaya Beach Sitzgelegenheiten auf dem Sand platzieren und diese kommerziell vermieten, wodurch öffentlicher Raum für private Geschäfte blockiert wird.

Gemäß den örtlichen Vorschriften gilt das Aufstellen von Stühlen oder Matten zur Vermietung auf öffentlichem Strandgelände ohne Genehmigung als illegale Nutzung öffentlichen Eigentums. Städtische Kontrollteams sollen künftig täglich Kontrollen durchführen. Illegal aufgestellte Ausrüstung wird sofort beschlagnahmt, und die Verantwortlichen müssen mit Geldstrafen rechnen.

Die Behörden betonten, dass Pattayas Strände öffentliches Gut seien und allen Einwohnern sowie Besuchern gleichermaßen zur Verfügung stehen müssen. Besucher dürfen weiterhin eigene Matten oder Klappstühle mitbringen, um sich am Strand zu entspannen. Gewerbliche Vermietungen seien jedoch nur von privaten Grundstücken aus erlaubt.







Die Ankündigung löste unterschiedliche Reaktionen aus. Einige Einwohner begrüßten die Maßnahme, da sie den freien Zugang zum Strand verbessere. Andere forderten eine Ausweitung der Kontrollen, insbesondere am Jomtien Beach, wo ebenfalls über unerlaubte Händler und Verkaufsstände berichtet wurde.



































