Stadt Pattaya vermittelt bei Lärmbeschwerden im Nachtleben von Jomtien

PATTAYA, Thailand – Die Stadt Pattaya hat bei anhaltenden Beschwerden über nächtlichen Lärm aus Unterhaltungslokalen im Bereich Jomtien vermittelt. Betreiber mehrerer Betriebe erklärten sich bereit, Maßnahmen zu ergreifen, um die Auswirkungen auf Anwohner zu reduzieren.

Am 4. Februar leitete Bürgermeister Poramet Ngampichet ein Vermittlungsgespräch im Rathaus, nachdem Bewohner mehrerer Wohnanlagen in Jomtien wiederholt über starke Lärmbelästigung durch laute Musik aus nahegelegenen Nachtlokalen geklagt hatten. An dem Treffen nahmen Vertreter der Stadtverwaltung, betroffene Anwohner sowie Betreiber von Unterhaltungseinrichtungen teil.







Im Anschluss an die Gespräche signalisierten die Geschäftsbetreiber ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit und sagten zu, ihre Soundsysteme anzupassen und technische Verbesserungen vorzunehmen, um die Lautstärke künftig besser zu kontrollieren. Ziel der Maßnahmen ist es, die Lärmbelastung zu verringern und die Lebensqualität der Anwohner im Umfeld zu verbessern.

Die Stadt Pattaya betonte, die Situation weiterhin genau zu beobachten und gegebenenfalls regulierend einzugreifen. Gleichzeitig wurde hervorgehoben, wie wichtig ein ausgewogenes Verhältnis zwischen wirtschaftlicher Aktivität und dem Wohlbefinden der lokalen Gemeinschaft sei, insbesondere in Wohngebieten in unmittelbarer Nähe von Unterhaltungszonen.



































