Hochrangiger Polizeioffizier überprüft Polizeistation Pattaya und stärkt Service- und Einsatzstandards

PATTAYA, Thailand – Pol. Lt. Gen. Trirong Phiwphan, stellvertretender Generalinspekteur der Royal Thai Police, hat am 4. Februar im Rahmen des jährlichen Inspektionsplans 2026 der National Police Inspectorate eine offizielle Überprüfung der Polizeistation Pattaya City in der Provinz Chonburi durchgeführt.







Empfangen wurde er von Pol. Lt. Col. Siriwat Khajmat, stellvertretender Leiter für Kriminalprävention und -bekämpfung, sowie weiteren Beamten der Dienststelle, die operative Berichte entsprechend den Bewertungskriterien der Royal Thai Police präsentierten.

Im Mittelpunkt der Inspektion standen die Gesamtleistung der Dienststelle, Transparenz sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Servicequalität für die Öffentlichkeit. Überprüft wurden unter anderem die Einsatzbereitschaft des Personals, Einrichtungen, technische Ausrüstung, Einsatzfahrzeuge, Sicherheitssysteme, operative Berichterstattung sowie praktische Einsatzübungen zur Verbesserung von Effizienz und Reaktionsfähigkeit in realen Situationen.





Zu den zentralen Bewertungspunkten gehörten die jährliche Kriminalstatistik und Ermittlungsarbeit, die operative Einsatzbereitschaft von Personal und Ressourcen sowie die Qualität des Bürgerservices mit besonderem Fokus auf Transparenz, Schnelligkeit, Sauberkeit und professionelles Auftreten. Ebenso wurden Szenarientrainings zur Einsatzbewältigung und Unterstützung der Öffentlichkeit bewertet. Auch administrative Bereiche wie Dokumentation, Beschaffungsprozesse, Finanzberichte und die organisatorische Struktur der Dienststelle standen auf dem Prüfstand.

Die Inspektoren betonten die Bedeutung einer kontinuierlichen Weiterentwicklung, um eine effektive, transparente und vertrauenswürdige Polizeiarbeit sicherzustellen und sowohl Einwohnern als auch Besuchern in Pattaya einen hohen Servicestandard zu bieten.



































