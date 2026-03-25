Sonniges Wetter und ruhige See in Pattaya bei anhaltender Hitze

PATTAYA, Thailand – In Pattaya wird heute heißes und überwiegend trockenes Wetter erwartet, mit Temperaturen zwischen 35 und 38 Grad Celsius, wie das Meteorologische Amt mitteilt. Während es in Nord- und Zentralthailand vereinzelt zu Gewittern und starken Winden kommen kann, profitieren Pattaya und die umliegenden Küstengebiete von viel Sonnenschein und nur minimalen Niederschlägen.

An der Südküste, einschließlich des Golfs von Thailand, wehen leichte Winde aus ost-südöstlicher Richtung, während die Wellenhöhen im Durchschnitt bei etwa einem Meter liegen. In Gebieten mit vereinzelten Regenschauern können die Wellen etwas höher ausfallen, weshalb Betreiber kleiner Boote zur Vorsicht aufgerufen sind.

Die Luftqualität bleibt moderat, allerdings kann es aufgrund schwacher Luftzirkulation zu leichter Dunst- oder Staubbildung kommen. Einwohner und Besucher werden gebeten, ausreichend zu trinken, sich vor intensiver Sonneneinstrahlung zu schützen und bei Aktivitäten im Freien entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.

Touristen und Einheimische, die mit Schnellbooten in der Bucht von Pattaya unterwegs sind, können sich auf ruhige Gewässer, gute Sichtverhältnisse und ideale Bedingungen für Wassersport und Ausflüge freuen.



































