Dieselpreis in Thailand erreicht 33 Baht nach Kürzung der Subventionen

PATTAYA, Thailand – Die Kraftstoffpreise in Thailand sind am Dienstag deutlich gestiegen, nachdem die Energieunternehmen PTT und Bangchak umfangreiche Preisanpassungen umgesetzt haben.

Die Preise für Benzin und Gasohol erhöhten sich um jeweils 2,00 Baht pro Liter, während der Dieselpreis um 1,80 Baht anstieg und damit die Obergrenze von 33 Baht pro Liter erreichte.

Pornchai Jirakulpaisarn, Direktor für Politik und Planung beim Oil Fuel Fund Office (OFFO), erklärte, dass der Exekutivausschuss des Ölpreisfonds beschlossen habe, die Dieselsubventionen zu reduzieren. Hintergrund sei die angespannte Lage im Nahen Osten, die die Dieselpreise in Singapur von 92 auf 223 US-Dollar pro Barrel in die Höhe getrieben habe.

Dieser drastische Anstieg habe die Kosten um rund 26 Baht pro Liter erhöht und den Fonds gezwungen, täglich Subventionen von nahezu 2,4 Milliarden Baht zu tragen – das entspricht etwa 70 Milliarden Baht pro Monat. Um diese Belastung zu verringern und die Liquidität des Fonds langfristig zu sichern, sei ein schnelles Eingreifen notwendig gewesen.







Zudem soll die Maßnahme zur Angleichung der Preise in der Region beitragen. Nachdem Malaysia am 16. März seinen Dieselpreis von 32,40 auf 38,70 Baht pro Liter angehoben hat, hätte ein künstlich niedriger Preis in Thailand den grenzüberschreitenden Schmuggel und spekulative Vorratskäufe begünstigt.



































