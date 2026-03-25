Ausländische Touristen prügeln sich in Pattaya, versöhnen sich danach und gehen getrennte Wege

PATTAYA, Thailand – Zwei ausländische Touristen gerieten in einem Nachtlebenbereich von Pattaya nach einem hitzigen Streit in eine handfeste Auseinandersetzung, nur um sich später die Hand zu geben und die Szene zu verlassen, als wäre nichts geschehen.

Ein Zeuge teilte den Vorfall auf Facebook und postete ein 1 Minute 49 Sekunden langes Video, das die beiden Männer in South Pattaya beim Schlagabtausch zeigt.

Dem Bericht des Zeugen zufolge begann der Streit zuvor in einer nahegelegenen Bar, in der die Männer an getrennten Tischen Getränke konsumierten. Der Mann in gelbem Hemd soll den Mann in blauem Hemd mit spöttischen Gesten und Grimassen provoziert haben.

Die Auseinandersetzung verlagerte sich nach draußen zu einem Motorradtaxi-Stand am Eingang der Soi, wo beide Männer einander weiterhin herausforderten. Augenzeugen berichteten, dass die Situation eskalierte, als der Mann in Gelb seine Hose herunterzog, um offenbar den Rivalen zu provozieren, bevor die Prügelei begann.

Trotz des Tumults griffen nahegelegene Motorradtaxifahrer nicht ein, aus Angst, missverstanden zu werden oder selbst in den Konflikt hineingezogen zu werden.







Nach einigen Momenten des Schlagabtauschs beruhigte sich die Situation überraschend. Die beiden Männer schüttelten sich die Hände und gingen getrennte Wege, jeder kehrte zu seiner Unterkunft zurück.

Der Vorfall ereignete sich in Soi 16, einer belebten Nachtlebenzone, die die Pattaya Second Road mit der bekannten Walking Street verbindet – ein beliebtes Touristenziel für Unterhaltung und Nachtleben.



































