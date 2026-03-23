Sonne, Hitze und plötzliche Gewitter in Pattaya erwartet

PATTAYA, Thailand – Heiße Temperaturen halten weite Teile Thailands im Griff, während die Thai Meteorological Department vor steigenden Temperaturen und örtlichen Gewittern warnt. Besonders in der östlichen Region, einschließlich Pattaya, sind nachmittags und abends plötzlich auftretende Schauer, starke Böen und vereinzelt Hagel möglich.

Die Kombination aus starker Sonneneinstrahlung, feuchten Süd- und Südostwinden sowie instabiler Luftlage kann zu schnellen Wetterumschwüngen führen. Behörden raten Bewohnern und Besuchern, offene Flächen, große Bäume, instabile Strukturen und Werbetafeln bei Gewittern zu meiden. Landwirte wurden aufgefordert, Obstbäume zu sichern und Nutztiere zu schützen.

Trotz vereinzelter Gewitter bleibt der Süden Thailands weitgehend stabil, wobei die Wellen im Golf von Thailand und der Andamanensee meist um einen Meter liegen, in Gewitterzonen jedoch auf über zwei Meter ansteigen können. Kleine Bootskapitäne sollten besonders vorsichtig fahren.

Für Strandbesucher und Touristen gilt: ausreichend trinken, Schatten suchen und die sich schnell ändernden Wetterbedingungen im Auge behalten. Die Luftqualität in Nord- und Oberthailand bleibt derzeit gut, da Staub und Dunst niedrig bleiben.



































