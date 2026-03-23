Thailand ruft zur Teilnahme an „Earth Hour“ am 28. März auf

PATTAYA, Thailand – Die thailändische Regierung ruft die Bevölkerung dazu auf, sich an der weltweiten Aktion Earth Hour 2026 zu beteiligen. Ziel der Initiative ist es, durch das Ausschalten von Licht ein Zeichen gegen den Klimawandel zu setzen.

Die stellvertretende Regierungssprecherin Lalida Perviwatthana erklärte, dass die Aktion am Samstag, den 28. März 2026, von 20:30 bis 21:30 Uhr stattfindet. In dieser Zeit sind Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen weltweit aufgerufen, nicht benötigte Beleuchtung und elektrische Geräte auszuschalten.

Die „Earth Hour“ wurde erstmals 2007 in Sydney ins Leben gerufen, wo sich mehr als 2,2 Millionen Menschen und über 2.000 Unternehmen beteiligten. Bereits damals konnte der Energieverbrauch um rund 10,2 Prozent gesenkt werden – ein Effekt, der etwa der Stilllegung von 48.000 Autos für ein ganzes Jahr entspricht.

Auch in Thailand unterstützen zahlreiche Institutionen die Aktion. Die Metropolitan Electricity Authority (MEA) ruft Bewohner in Bangkok, Nonthaburi und Samut Prakan zur Teilnahme auf, während die Stadtverwaltung von Bangkok die Bevölkerung landesweit zum Mitmachen ermutigt – ob zu Hause, am Arbeitsplatz oder in Bildungseinrichtungen.







Nach Angaben der Behörden soll die symbolische einstündige Abschaltung das gemeinsame Engagement für Energieeinsparung und den Kampf gegen die Erderwärmung verdeutlichen.

Die Regierung appelliert daher an die Menschen im ganzen Land, sich an der Aktion zu beteiligen und gemeinsam mit Millionen weltweit ein Zeichen für Umweltschutz und eine nachhaltige Zukunft zu setzen.



































