Songkran-Verkehrsbilanz in Thailand: 71 Tote in zwei Tagen – überhöhte Geschwindigkeit als Hauptursache

PATTAYA, Thailand – Während der ersten Tage des Songkran-Festivals hat Thailand bereits 71 Verkehrstote innerhalb von nur zwei Tagen verzeichnet. Als Hauptursache wurde überhöhte Geschwindigkeit identifiziert, wie das Road Safety Operation Center mitteilte.

Dr. Sophon Iamsirithaworn, stellvertretender Staatssekretär im Gesundheitsministerium, gab die Zahlen am 11. April im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt und markierte damit den zweiten Tag der landesweiten Verkehrssicherheitskampagne. Allein an diesem Tag wurden 208 Unfälle registriert, mit 185 Verletzten und 50 Todesopfern.







Wichtigste Ursachen im Überblick:

▪ Überhöhte Geschwindigkeit: 45,71 % (Hauptursache)

▪ Alkohol am Steuer: 24,76 %

▪ Gefährliches Einscheren: 19,05 %

Motorräder waren an 61 Prozent der Unfälle beteiligt. Die meisten Unfälle ereigneten sich auf Hauptstraßen (48,56 %) und auf geraden Strecken (79,05 %), was die Risiken von Hochgeschwindigkeitsfahrten unterstreicht. Die gefährlichste Zeitspanne lag zwischen 9:01 und 12:00 Uhr, in der 21,9 Prozent der Unfälle stattfanden.



Gesamtbilanz der ersten zwei Tage (10.–11. April):

▪ 344 Unfälle

▪ 317 Verletzte

▪ 71 Tote

Trotz der hohen Zahlen stellt dies einen leichten Rückgang gegenüber 2025 dar, als im gleichen Zeitraum 81 Todesfälle registriert wurden.





Dr. Sophon betonte, dass mehr als die Hälfte der Opfer noch vor dem Eintreffen im Krankenhaus verstarb, was die Schwere der Unfälle verdeutlicht. Häufig seien diese auf überhöhte Geschwindigkeit sowie das Nichttragen von Schutzausrüstung zurückzuführen. Über 62 Prozent der Opfer nutzten weder Helm noch Sicherheitsgurt.

Die Behörden verstärken derzeit ihre Kontrollen sowohl auf Hauptverkehrswegen als auch in den beliebten Songkran-Wasserzonen. Verkehrsteilnehmer werden eindringlich aufgefordert, langsamer zu fahren und die Verkehrsregeln strikt einzuhalten, um weitere Todesfälle zu verhindern.































