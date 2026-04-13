Steigende Flugpreise in Thailand: Treibstoffkrise und höhere Abgaben treiben Kosten um 40 Prozent nach oben

PATTAYA, Thailand – Deutlich steigende Flugpreise stellen Thailands Tourismus- und Reisebranche vor neue Herausforderungen. Höhere globale Treibstoffkosten, geopolitische Spannungen und gestiegene Abgaben im Luftverkehr treiben die Ticketpreise in die Höhe und lassen befürchten, dass sowohl die Nachfrage nach Auslandsreisen als auch der internationale Tourismus in den kommenden Monaten nachlassen könnten.

Berichten zufolge hat AirAsia X die Ticketpreise um bis zu 40 Prozent erhöht, während Fluggesellschaften in der gesamten Region zusätzliche Treibstoffzuschläge einführen. Reiseveranstalter geben diese Kosten zunehmend an ihre Kunden weiter, insbesondere bei Neubuchungen, wobei Zusatzgebühren zwischen 500 und 1.200 Baht pro Passagier liegen können. Insgesamt sind die Reisekosten in vielen Märkten um rund 40 Prozent gestiegen.







Hauptursache für diese Entwicklung ist die anhaltende geopolitische Instabilität, darunter Konflikte unter Beteiligung der USA, Israels und Irans, die zu starken Schwankungen der Ölpreise führen. Da Treibstoff zu den größten Kostenfaktoren im Luftverkehr zählt, wirkt sich dies auf die gesamte Branche sowie auf Logistik und Verbraucherpreise aus.

Auch der Inlandstransport in Thailand ist zunehmend betroffen. Die Fahrpreise für Boote auf dem Chao-Phraya-Fluss und dem Khlong Saen Saep wurden angehoben, ebenso die Tarife für Minibus-Verbindungen zwischen den Provinzen. Zwar bleiben die staatlichen Buspreise im Rahmen des BKS-Systems bis Mitte April 2026 stabil, doch insgesamt steigen die Transportkosten weiter und belasten die Haushalte, insbesondere während der Hauptreisezeiten.

Die höheren Kosten beeinflussen bereits das Reiseverhalten, etwa während des Songkran-Festes. Einige Reisende reduzieren Fernreisen oder weichen auf günstigere Verkehrsmittel aus. Gleichzeitig wächst die Sorge, dass eine geringere Kaufkraft die üblichen wirtschaftlichen Impulse der Feiertage abschwächen könnte.

Auch die Reisebranche spürt den Druck durch steigende Treibstoffzuschläge bei Auslandsreisen. Viele Verträge erlauben nachträgliche Preisanpassungen, sodass selbst früh gebuchte Reisen teurer werden können. Inzwischen weisen immer mehr Veranstalter transparent aus, ob Treibstoffkosten im Reisepreis enthalten sind.

Langstreckenflüge sind zusätzlich durch Störungen in wichtigen Drehkreuzen im Nahen Osten erschwert, was Verbindungen zwischen Europa und Asien beeinträchtigt. Einige Reisen wurden gestrichen oder umgeleitet, während sich die Nachfrage verstärkt auf näher gelegene Ziele wie China und Japan verlagert. Alternativrouten ohne Zwischenstopps im Nahen Osten sind häufig deutlich teurer.





Zusätzlichen Druck erzeugt die Entscheidung der Airports of Thailand (AOT), die internationale Passagiergebühr ab dem 20. Juni 2026 von 730 auf 1.120 Baht anzuheben. Betroffen sind sechs große Flughäfen, darunter Suvarnabhumi und Don Mueang. Die Inlandsgebühren bleiben zur Förderung des Inlandstourismus unverändert bei 130 Baht.

Branchenbeobachter warnen, dass die Kombination aus steigenden Treibstoffkosten, höheren Flugpreisen und neuen Abgaben die Erschwinglichkeit von Reisen erheblich beeinträchtigen könnte. Schätzungen zufolge ist die Nachfrage nach Auslandsreisen in einigen Segmenten bereits um bis zu 60 Prozent zurückgegangen.





Parallel dazu verschärfen sich weltweit tourismuspolitische Maßnahmen. Länder wie Japan planen höhere Abreisegebühren, um Besucherströme besser zu steuern und die Infrastruktur zu entlasten.

Analysten gehen davon aus, dass die Flugpreise auf absehbare Zeit hoch bleiben werden, da sich strukturelle Kostensteigerungen im Luftverkehr verfestigt haben. Die Bezahlbarkeit dürfte somit zu einem entscheidenden Faktor für das Reiseverhalten in Thailand im Jahr 2026 werden.































