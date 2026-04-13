Pattaya: Soi 7–8 startet früh in die Songkran-Feier – Touristen strömen in die Straßen

PATTAYA, Thailand – Der Songkran-Geist hat bereits Teile von Pattaya erfasst, nachdem Barbetreiber entlang der Soi 7 und Soi 8 an der Pattaya Beach Road am Abend des 11. April frühzeitig mit den Wasserfeierlichkeiten begonnen haben. Zahlreiche thailändische und internationale Touristen strömten in die Straßen.

Die Betreiber der Bierbars in der Gegend starteten die Wasserschlachten noch vor den offiziellen Wan-Lai-Feierlichkeiten und verwandelten die Straßen in lebendige Zonen voller Musik, Gelächter und ausgelassener Wasserschlachten. Besucher mit Wasserpistolen beteiligten sich begeistert und sorgten für eine festliche Atmosphäre, die den Beginn der Feiertage markierte.







Die frühen Feierlichkeiten haben die touristische Stimmung in dem Gebiet deutlich belebt. Geschäftsbetreiber berichten von steigenden Besucherzahlen und einem lebhaften Nachtleben. Viele Touristen nutzten die Gelegenheit, bereits vor den Hauptfeiertagen mitzufeiern, insbesondere angesichts der weiterhin hohen Temperaturen.

Pattaya bereitet sich nun auf die erweiterten Wan-Lai-Feierlichkeiten im gesamten Bezirk Banglamung vor. Der Zeitplan beginnt am 16. April am Wat Tham, gefolgt von Veranstaltungen am 17. April in Noen Plubwan, am 18. April in Naklua und auf Koh Larn, bevor die Hauptfeierlichkeiten am 19. April in Pattaya stattfinden.

Mit bereits wachsender Dynamik deuten die frühen Szenen in Soi 7 und Soi 8 auf eine besonders energiegeladene Songkran-Saison hin, da die Stadt sich auf noch größere Besucherzahlen in den kommenden Tagen vorbereitet.































