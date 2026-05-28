Ausländischer Kunde nach unangemessenem Verhalten aus Massagesalon in Bangkok entfernt

PATTAYA, Thailand – Ein Massagesalon in Bangkok meldete einen Vorfall mit einem indischen Touristen, der am 26. Mai nach angeblich unangemessenem sexuellem Verhalten aus einem privaten Behandlungsraum entfernt wurde. Nach Angaben der Mitarbeiter betrat der Mann das Geschäft als gewöhnlicher Kunde, verlangte eine weibliche Therapeutin und nutzte später während der Behandlung sein Mobiltelefon, um explizites Material anzusehen, bevor er sich in einer Weise verhielt, die gegen die Regeln des Salons und professionelle Grenzen verstieß.







Das Verhalten verursachte Berichten zufolge sofortiges Unbehagen und Störungen innerhalb des Betriebs. Andere Kunden wurden auf die Situation aufmerksam, woraufhin die Geschäftsleitung eingriff. Mitarbeiter konfrontierten den Mann und warnten ihn, dass die Polizei verständigt werde, falls er den Aufforderungen, das Geschäft zu verlassen, nicht nachkomme. Berichten zufolge entschuldigte er sich und verließ den Salon kurz nach der Konfrontation. Körperliche Verletzungen wurden nicht gemeldet, jedoch beschrieben die Angestellten den Vorfall als äußerst belastend.

Obwohl sich der Fall in Bangkok ereignete, löste er eine breitere Diskussion unter Beschäftigten im Gastgewerbe in Touristenzielen wie Pattaya aus, wo ähnliche Sorgen über unangemessenes Verhalten in Dienstleistungsbetrieben gelegentlich thematisiert wurden. Der Betrieb betonte die Bedeutung klarer Verhaltensregeln, von Schutzmaßnahmen für Mitarbeiter sowie der Videoüberwachung, um solche Situationen angemessen bewältigen zu können.

















































