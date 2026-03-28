Songkran-Buchungen in Pattaya stürzen auf 20–30 % durch steigende Kraftstoffpreise

PATTAYA, Thailand – Steigende Dieselpreise belasten Pattayas Tourismus: Die Preise kletterten um 6 Baht pro Liter, und die Buchungen für das Songkran-Feiertagswochenende (17.–19. April) liegen aktuell bei nur 20–30 %, deutlich unter dem üblichen Niveau von 70–80 %.

Thanet Supornsahasrungsi, Präsident der Chonburi Tourism Federation, erklärt, dass frühe Reservierungen im März zunächst nur leichte Einbußen von 10–15 % verursacht hätten. Doch der plötzliche Preisanstieg erschüttert nun das Vertrauen der Reisenden, besonders bei Langstreckenplanungen.

Die höheren Energiekosten treiben zudem Transport, Verpflegung und andere touristische Dienstleistungen in die Höhe. Betreiber stehen unter wachsendem finanziellen Druck und kämpfen, steigende Betriebskosten aufzufangen.

Tourismusexperten warnen: Viele Gäste zögern oder verschieben ihre Reisen angesichts unsicherer Energiepreise und steigender Gesamtkosten. Thanet forderte die Regierung auf, klare Maßnahmen zur Stabilisierung der Kraftstoffpreise und Konsumgüterpreise zu ergreifen, um das Vertrauen in Pattayas Tourismussektor wiederherzustellen.



































