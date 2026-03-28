Fähre Pattaya–Koh Larn steigt nach 16 Jahren auf 40 Baht

PATTAYA, Thailand – Nach mehr als 16 Jahren erhöht der Pattaya–Koh Larn Passenger Boat Club den Standardpreis für die Fähre. Ab 10. April 2026 kostet die Fahrt pro Person (einfach) 40 Baht statt bisher 30 Baht.

Der Preis blieb seit 2010 unverändert, trotz steigender Kraftstoffpreise, Wartungskosten und allgemeiner Inflation. Die Anpassung soll die Nachhaltigkeit der Verbindung zwischen Pattaya und der beliebten Insel Koh Larn sichern.

Die Reaktionen der Fahrgäste sind gemischt, überwiegend aber verständnisvoll. Viele sehen die Preiserhöhung als längst überfällig. Einige äußerten humorvoll: „Wenn es zu teuer ist, kann man ja schwimmen“ oder lobten, dass 40 Baht für ein Touristenziel immer noch günstig sei. Andere betonten die Bequemlichkeit: „Zwei 20-Baht-Scheine – fertig!“

Kritik kam von Reisenden, die über überfüllte Boote, fehlende Schwimmwesten und gelegentliches Wasser auf den Decks klagten. Einige meinten, die Erhöhung hätte schrittweise erfolgen sollen, etwa zunächst auf 35 Baht. Trotz der Diskussion bleibt die Fähre eine der günstigsten und zugänglichsten Transportmöglichkeiten im Tourismussektor Thailands – die Rückfahrt kostet weiterhin unter 100 Baht.



































