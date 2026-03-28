Baht schwächer, doch Pattayas Tourismus bleibt auf Saison- und Langzeitgäste angewiesen

PATTAYA, Thailand – Der Thai-Baht startete leicht schwächer bei 32,96 pro US-Dollar, getrieben von globaler Marktvolatilität, steigenden Anleiherenditen und geopolitischen Spannungen im Nahen Osten.

Ein schwächerer Baht wird oft als Vorteil für den Tourismussektor gesehen, auch für Pattaya. Branchenexperten warnen jedoch: Der Effekt könnte diesmal begrenzt sein. Steigende Reisekosten, Inflation und lokale Preise belasten weiterhin das Ausgabeverhalten der Besucher.

Analysten betonen, dass der Baht stark auf US-Zinssignale und geopolitische Risiken reagiert – ein Umfeld mit „Zwei-Wege-Risiko“, in dem Währungsgewinne nur vorübergehend sein könnten.

Für Pattayas Tourismus bedeutet ein schwächerer Baht grundsätzlich höhere Kaufkraft für ausländische Besucher, die mehr für Unterkunft, Gastronomie und Unterhaltung ausgeben könnten. Dennoch steigen Basispreise, etwa für Hotels, Transport und Freizeit, sodass der Währungsvorteil oft abgeschwächt wird.







Tourismusbetreiber setzen weiterhin auf Saison- und Langzeitgäste, sehen aber ein ungleichmäßiges Erholungstempo. Neben Währungseffekten sind nun Preis-Leistungs-Verhältnis, Servicequalität und Wettbewerbsfähigkeit entscheidend, um das Vertrauen der Reisenden vollständig zurückzugewinnen.

Besucher in Pattaya können mit heißen Temperaturen, lebendigem Nachtleben und vielfältigen Freizeitmöglichkeiten rechnen, sollten aber Preisunterschiede insbesondere in touristischen Spitzenzonen beachten.



































