Skål Europe startet historische globale Konsultation zur Reform

By Andrew J Wood

ROM, Italien – 23. Mai 2025 – Skål Europe hat einen entscheidenden Schritt zur Reform der Organisation eingeleitet, nachdem ein Verlust von 500.000 € durch ein gescheitertes IT-Projekt weitreichende Fragen zu Governance und Transparenz aufgeworfen hat. Die Clubs in Europa fordern entschlossen Aufklärung, Verantwortlichkeit und eine grundlegende Neuausrichtung – ein Aufruf, der Skål-Mitglieder weltweit vereint.

Die bahnbrechende Online-Konsultation am 22. Mai 2025, einberufen von Skål Europe unter der Koordination von Vizepräsident Paolo Bartolozzi, versammelte über 60 Skålleagues aus aller Welt, darunter auch Mitglieder des Exekutivausschusses von Skål International. Ziel war es, die Clubs und Mitglieder ins Zentrum der Debatte über die Zukunft der Organisation zu stellen.







Präsident Franz Heffeter betonte die Dringlichkeit des Moments mit klaren Worten: „Das ist euer Mandat – es muss von den Clubs ausgehen, nicht von oben.“ Die Veranstaltung wurde dank der präzisen Organisation durch Tito Livio Mongelli und Stefan Pettersson international zugänglich gestaltet – über Zeitzonen und Sprachgrenzen hinweg.

Zwei zentrale Reformdokumente standen im Mittelpunkt:

Das erste befasste sich mit strukturellen Mängeln und den Folgen des gescheiterten IT-Vertrags für die Skål-Website, unter anderem bei den Plattformen Odoo und Omnigo. Die finanziellen Verluste wurden mit Missmanagement im öffentlichen Sektor verglichen und offenbarten tiefgreifenden Reformbedarf. Vorgeschlagen wurden Maßnahmen wie ESG-Zertifizierung, Kostenstellenrechnung, transparente Ausschreibungen und neue Kontrollstrukturen.



Doch es ging nicht um Schuldzuweisungen. Der Fokus lag auf zukunftsweisenden Lösungen. „Wir müssen aus Schmerz Struktur schaffen“, sagte Bartolozzi. „Und aus Verwirrung ein Modell der Klarheit.“

Das zweite Papier skizzierte ein strategisches Zukunftsbild: Skål als globale Servicedrehscheibe, nicht als zentralisierte Hierarchie. Angestrebt wird stärkere Präsenz bei internationalen Tourismusgremien, modernisierte Kongressformate, ein digitales Infrastruktur-Upgrade und intensivere Clubförderung bei Branchenevents.





Die Konsultation wurde von einer der offensten und konstruktivsten Diskussionen in der jüngeren Geschichte von Skål begleitet. Engagierte Beiträge kamen aus Monte Carlo, Deutschland, Österreich, Südafrika, Kroatien und Italien – mit klarer Botschaft: Skål muss sich weiterentwickeln, modernisieren und neue Generationen aktiver einbinden.

Luigi Sciarra, Präsident von Skål Roma, schloss mit einem Zitat der ehemaligen Skål-Weltpräsidentin Annette Cardenas:

„Annette sagte, wir müssen Brücken bauen. Aber um Brücken zu bauen, braucht es Ziegel und Eisen. Diese Reform gibt uns beides. Jetzt ist die Zeit zum Bauen.“



Die Strategiebefragung bleibt bis zum 3. Juni 2025 für alle Clubs geöffnet. Die endgültigen Reformvorschläge sollen auf der Weltkonferenz in Cuzco, Peru (25.–30. September 2025) vorgestellt werden. Was als lokale Initiative in Rom begann, ist zu einer europaweiten – und zunehmend globalen – Reformbewegung geworden.

Ein Wendepunkt

Der Abend endete nicht mit Parolen, sondern mit gegenseitigem Respekt. Keine Angriffe, keine Spaltung – nur Clubs, Mitglieder und Profis, die gemeinsam an einer besseren Zukunft bauen.

Als die Bildschirme dunkel wurden, war eines klar: Das wahre Mandat für Skål International kam nicht von oben – sondern wuchs von unten.

Die Zukunft von Skål hängt nicht länger davon ab, wer führt – sondern wie und für wen wir führen.

Über den Autor:

Andrew J. Wood ist Reisejournalist, Hotelier und Tourismusexperte mit über vier Jahrzehnten Erfahrung in der Gastgewerbe- und Tourismusbranche Südostasiens. Der ehemalige Generaldirektor mehrerer Spitzenhotels in Thailand ist bekannt für seine fundierten Analysen zu Reisetrends. Er ist früherer Direktor von Skål International, Immediate Past President von Skål International Asia, ehemaliger Landespräsident Thailands und zweifacher Präsident von Skål Bangkok.