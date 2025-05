Touristen überrascht von seltener „Red Tide“ an Jomtien Beach – Experten geben Entwarnung: keine Gefahr, nur optisches Phänomen

PATTAYA, Thailand – Ein seltenes Naturphänomen, bekannt als „Red Tide“ – im thailändischen Volksmund auch scherzhaft „Walkaot“ („Walkao“ = Walfischkot) genannt – hat am Mittwoch Strandbesucher an der Jomtien Beach vor dem Wat Mai Hat Kratheung Thong ins Staunen versetzt. Rotbraune Verfärbungen im Meer und schaumige Blasen am Ufer sorgten für viele fragende Blicke und Unsicherheit, ob das Wasser noch zum Baden geeignet sei.







Laut der Abteilung für Wasserqualität und Umweltverschmutzung wird das Phänomen durch eine plötzliche Algenblüte ausgelöst. Diese entsteht unter idealen Bedingungen wie warmen Wassertemperaturen, passender Salinität, einem geeigneten pH-Wert sowie einem Überfluss an Nährstoffen wie Stickstoff und Phosphor. Auch die zuletzt wechselhaften Wetterverhältnisse begünstigten die Entwicklung.

Trotz des ungewöhnlichen Anblicks bleibt die Wasserqualität stabil und stellt weder für Badegäste noch für Meereslebewesen eine Gefahr dar. Die Behörden betonten, dass es sich um ein natürliches und vorübergehendes Ereignis handle, das sich von selbst wieder auflöst.

Um die Schaumbildung am Strand zu beseitigen und die Sauberkeit zu gewährleisten, wurden Umweltteams des Ministeriums für natürliche Ressourcen und Umwelt eingesetzt. Der Bürgermeister bedankte sich bei den sogenannten „Orangenen Rittern“ – dem Spitznamen für die unermüdlichen Reinigungskräfte, die Jomtien Beach sauber und einladend halten.

Die Reaktionen der Anwohner reichten von Verwunderung bis hin zu Anerkennung. „Ist das Meer jetzt gefährlich? Müssen wir aufhören zu schwimmen?“, fragte ein Tourist besorgt. Eine andere Person entgegnete: „Nicht wirklich gefährlich. Danke an die Orangen Ritter – macht weiter so!“