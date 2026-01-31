Sechs Meter langer Python stirbt nach Flucht vor Rettern in Gewässer in Pattaya

PATTAYA, Thailand – Ein rund sechs Meter langer Riesenpython ist tot aufgefunden worden, nachdem er vor Rettungskräften geflohen und in ein Gewässer nahe eines Wohngebiets im Osten von Pattaya geraten war.

Das Funkzentrum für Katastrophenprävention und -bekämpfung der Stadt Banglamung erhielt von Anwohnern eine Meldung, dass sich eine große Schlange in ein Haus neben einer Fabrik für industrielle Reinigungsmaschinen in der Soi Banglamung 1 geschlängelt habe. Einsatzkräfte wurden umgehend zur Überprüfung entsandt.







Vor Ort berichteten Anwohner, dass der Python in ein nahegelegenes Gewässer neben dem Fabrikgelände geflüchtet sei. Nach mehr als zehnminütiger Suche entdeckten die Beamten die Schlange. Sie wurde als außergewöhnlich kräftig beschrieben – mit einem Körperumfang etwa so dick wie ein menschlicher Oberschenkel – und auf eine Länge von rund sechs Metern geschätzt. Der Python hatte sich um einen Baum verfangen, während sich sein Kopf unter Wasser befand.

Als die Einsatzkräfte mit der Sicherung des Tieres beginnen wollten, stellten sie fest, dass es regungslos war und bereits verendet war. Der Kadaver wurde anschließend aus dem Wasser geborgen.



Jeerasak Nuchlek, Mitarbeiter der Abteilung für Katastrophenprävention und -bekämpfung der Stadt Banglamung, erklärte, das Team habe nach Eingang der Meldung schnell reagiert. Zum Zeitpunkt des Eintreffens sei der Python jedoch bereits ins Wasser geflohen, habe sich um den Baum verfangen und sei schließlich ertrunken.

„Es ist bedauerlich, dass wir das Tier nicht rechtzeitig einfangen und in seinen natürlichen Lebensraum zurückbringen konnten“, sagte er und verwies auf die ungewöhnliche Größe der Schlange. Der Kadaver werde gemäß den geltenden Vorschriften vergraben, teilten die Behörden mit.

Große Pythons werden in Banglamung immer wieder in Wohngebieten gesichtet, insbesondere in der Nähe von Gewässern und unbebautem Land. Grund dafür ist die fortschreitende städtische Ausdehnung, die zunehmend in natürliche Lebensräume eingreift.



































