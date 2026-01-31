Pattaya kündigt vorübergehendes Alkoholverkaufsverbot an ausgewählten Februarterminen an

PATTAYA, Thailand – Die Stadtverwaltung von Pattaya hat ein vorübergehendes Verbot für den Verkauf und die Abgabe alkoholischer Getränke an zwei bevorstehenden Wochenenden angekündigt. Die Maßnahme erfolgt im Zusammenhang mit wahlrechtlichen Bestimmungen und steht im Einklang mit nationalen Vorschriften.







Das Verbot gilt für den Verkauf, die Verteilung, die kostenlose Abgabe sowie das Ausschenken sämtlicher alkoholischer Getränke während der folgenden Zeiträume:

von Samstag, 31. Januar, 18:00 Uhr bis Sonntag, 1. Februar, 18:00 Uhr

von Samstag, 7. Februar, 18:00 Uhr bis Sonntag, 8. Februar, 18:00 Uhr

Die Regelung erstreckt sich auf alle Betriebe und Aktivitäten im Stadtgebiet von Pattaya, darunter Einzelhandelsgeschäfte, Restaurants, Unterhaltungslokale sowie private Veranstaltungen.



Die Stadtbehörden forderten Geschäftsinhaber und die Öffentlichkeit auf, die Anordnung strikt zu befolgen. Bei Verstößen drohen rechtliche Konsequenzen gemäß den geltenden Alkoholkontrollgesetzen.

Nach Angaben der Behörden dient die temporäre Einschränkung der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung sowie der ordnungsgemäßen Umsetzung nationaler Regelungen während der genannten Zeiträume.



































