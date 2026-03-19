Dunkle Wolken und Gewitter über Pattaya – Unbeständiges Wetter hält an

PATTAYA, Thailand – Bewohner und Besucher in Pattaya wurden zur Vorsicht aufgerufen, nachdem am Mittwoch Gewitter und starke Winde über Teile der Stadt hinwegzogen. Die städtische Ordnungsbehörde bat die Öffentlichkeit, lokale Wetterbedingungen zu melden, um die Lage besser überwachen zu können.

Am Nachmittag des 18. März zeigten veröffentlichte Bilder dichte, dunkle Wolken über der Stadt und der Bucht von Pattaya – ein deutliches Zeichen für herannahende Unwetter.

Die Wetterlage präsentierte sich je nach Gebiet unterschiedlich: Während Zentral-Pattaya ruhig und trocken blieb, herrschte in Soi Nern Plub Wan bewölktes Wetter mit kühlen Brisen. Auf dem Phratamnak-Hügel traten starke Windböen auf, während Nong Ket Yai von kräftigen Regenschauern betroffen war. Auch in Chak Nok, entlang der Chonburi-Straße Richtung Pattaya sowie in Naklua wurde Regen mit Wind gemeldet.

Andere Bereiche wie Jomtien Beach und Teile von Süd-Bongkot blieben weitgehend ruhig, während Nong Pla Lai und Takiantia längere Regenfälle verzeichneten. In Naklua und Theppasit Soi 8 verdichteten sich die Wolken weiter, während Soi Kor Phai trocken blieb.





Die Behörden warnen vor schnell wechselnden Wetterbedingungen mit plötzlichen Starkregenfällen, Blitzschlag und starken Böen. Diese Wetterlage soll noch mehrere Tage anhalten. Einwohner und Touristen werden daher aufgefordert, bei Unwettern Schutz zu suchen, offene Flächen zu meiden und offizielle Wetterhinweise zu verfolgen.



































