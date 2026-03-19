Pattaya-Bürgermeister reagiert schnell auf beschädigten Strommast

PATTAYA, Thailand – Bürgermeister Poramet Ngampichet hat am 18. März umgehend eine Inspektion eingeleitet, nachdem Anwohner einen beschädigten Strommast nahe dem Eisenbahntunnel an der Nong Ket Yai-Kreuzung gemeldet hatten.

Die Beschwerde ging über den städtischen Kanal „Direct Line to the Pattaya Mayor“ ein. Laut Anwohnern war der Mast bereits mehrfach von Motorrädern und Autos gerammt worden und stellte eine erhebliche Gefahr für den Verkehr dar.

Gemeinsam mit seinem Team begutachtete der Bürgermeister die Stelle und koordinierte sofortige Maßnahmen. Die zuständige Elektrizitätsbehörde entfernte den beschädigten Mast zeitnah und beseitigte die Gefahrenstelle vollständig.

Der meldende Anwohner zeigte sich dankbar für die schnelle Reaktion der Stadtverwaltung. Bürgermeister Poramet betonte, dass Pattaya weiterhin Bürgerhinweise ernst nehme und eng mit den zuständigen Behörden zusammenarbeite, um Sicherheitsrisiken für Einwohner und Besucher rasch zu beheben.



































