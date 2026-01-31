Pattaya stellt sich auf wärmere Tage, Morgennebel und zunehmende Staubbelastung ein

PATTAYA, Thailand – Pattaya und die umliegenden Gebiete werden auch in den kommenden Tagen in den frühen Morgenstunden kühle Temperaturen erleben, gefolgt von deutlich wärmerem Wetter am Tag. Das teilte das Thailändische Meteorologische Amt in seiner aktuellen 24-Stunden-Vorhersage mit.

Demnach steigen die Temperaturen in weiten Teilen des oberen Landes leicht an, begleitet von leichtem Morgennebel, da sich das mäßige Hochdruckgebiet über der Region allmählich abschwächt. In Nord- und Nordostthailand halten jedoch weiterhin kühle bis kalte Bedingungen an. Die Zentralregion – einschließlich Pattaya, Bangkok und des Großraums – sowie der Osten und der Süden spüren vor allem morgens noch kühles Wetter.







Für Pattaya und die Ostküste werden kühle Morgenstunden erwartet, örtlich kann es vereinzelt zu leichtem Regen kommen. Östliche Winde beeinflussen weiterhin die Region. Die Behörden raten Verkehrsteilnehmern zu besonderer Vorsicht in nebelanfälligen Gebieten, insbesondere in den frühen Morgenstunden.

Im Süden bleibt die Niederschlagsmenge gering, da der mäßige Nordostmonsun den unteren Golf von Thailand und die südlichen Provinzen weiterhin prägt. Die Seebedingungen im unteren Golf sind mäßig, mit Wellenhöhen von etwa ein bis zwei Metern. Im oberen Golf von Thailand sowie in der Andamanensee werden Wellen um einen Meter gemeldet. Kleinere Boote sollten mit erhöhter Vorsicht auslaufen.



Ein weiteres Problem bleibt die Luftqualität. In Nordthailand, der Zentralregion, im Großraum Bangkok sowie im Osten – einschließlich Pattaya – kommt es zu einer mäßigen bis relativ hohen Anreicherung von Staub und Dunst. Schwache Luftzirkulation erschwert den Abtransport der Schadstoffe und kann insbesondere für empfindliche Bevölkerungsgruppen gesundheitliche Risiken mit sich bringen.

Für Pattaya und die umliegenden Gebiete werden in den frühen Morgenstunden Temperaturen zwischen 21 und 24 Grad Celsius erwartet, während die Tageshöchstwerte auf etwa 33 bis 35 Grad steigen. Die Behörden rufen die Bevölkerung dazu auf, angesichts der wechselhaften Wetterbedingungen auf ihre Gesundheit zu achten und bei Fahrten durch nebel- und dunstbetroffene Gebiete besondere Vorsicht walten zu lassen.



































