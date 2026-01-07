Schlafen am Straßenrand sorgt in Jomtien für Sicherheitsbedenken

PATTAYA, Thailand – Gemeindebeamte in Jomtien haben gemeinsam mit Rettungsschwimmern eingegriffen, nachdem am 6. Januar ein ausländischer Staatsangehöriger schlafend am Straßenrand nahe des Jomtien Water Sports Center entdeckt worden war. Die Behörden verwiesen dabei auf erhebliche Sicherheitsrisiken.

Die Person lag direkt auf der Fahrbahn in einem Bereich mit regelmäßigem Verkehr sowie zusätzlichen Umweltgefahren. Aus Sorge vor möglichen Unfällen oder Verletzungen weckten die Beamten den Mann umgehend und überprüften seinen Zustand.







Nachdem festgestellt worden war, dass die Person ansprechbar und unverletzt war, sprachen die Einsatzkräfte eine deutliche Sicherheitswarnung aus und rieten ihr, in ihre Unterkunft zurückzukehren. Die Behörden betonten, dass das Schlafen am Straßenrand besonders in stark frequentierten Touristengebieten äußerst gefährlich sei, da dort ständig Autos und Motorräder unterwegs sind.

Laut Angaben der Stadtverwaltung von Jomtien handelte es sich bei dem Einsatz um eine routinemäßige Sicherheitskontrolle, die Teil regelmäßiger Patrouillen zur Unfallverhütung und zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit für Einheimische und Besucher ist. Zugleich wurde die Öffentlichkeit daran erinnert, dass öffentliche Straßen und Randbereiche keine sicheren Orte zum Ausruhen oder Schlafen darstellen.



































