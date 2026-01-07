Pattaya auf der Weltbühne Tomorrowland wählt Thailand für Festival 2026

PATTAYA, Thailand – Das lange Warten hat ein Ende: Das weltberühmte Electronic-Dance-Music-Festival Tomorrowland hat Thailand offiziell als nächsten Austragungsort bestätigt. Tomorrowland Thailand 2026 wird vom 11. bis 13. Dezember 2026 in Wisdom Valley, Chonburi, nahe Pattaya stattfinden und bringt eines der renommiertesten Musikereignisse der Welt erstmals vollständig ins Königreich.







Zum ersten Mal erleben Besucher in Thailand das komplette Tomorrowland-Konzept mit spektakulären Bühnenbildern, modernster Produktionstechnik, immersivem Storytelling und internationalen Top-DJs, die das Festival zu einem globalen Phänomen gemacht haben. Zehntausende Musikfans aus aller Welt werden erwartet, wodurch Pattaya für drei Tage zu einem internationalen Zentrum für Klang, Kreativität und Feierkultur wird.

Über die Musik hinaus markiert Tomorrowland Thailand 2026 einen wichtigen Meilenstein für Pattayas Strategie im Bereich Eventtourismus. Die Veranstaltung verspricht erhebliche wirtschaftliche Impulse für Hotels, Gastronomie, Transportdienstleister und lokale Unternehmen. Gleichzeitig stärkt sie das Image Pattayas als Stadt, die in der Lage ist, Großveranstaltungen auf internationalem Spitzenniveau auszurichten.



Die Organisatoren bezeichnen die Thailand-Ausgabe als Beginn eines neuen Kapitels in der globalen Geschichte von Tomorrowland – eine Verbindung der ikonischen Fantasiewelt des Festivals mit der einzigartigen kulturellen Energie Thailands. Da der Dezember zur Hauptreisezeit zählt, dürfte das Event zudem Thailands Position auf der internationalen Festival- und Entertainment-Landkarte weiter festigen.

Mit wachsender Vorfreude bereitet sich Pattaya darauf vor, erneut Gäste aus aller Welt willkommen zu heißen – diesmal, um Tomorrowland erstmals in seiner vollen Pracht auf thailändischem Boden zu erleben.



































