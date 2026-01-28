Saisonale Kühle lässt nach – Nachmittagssonne kehrt nach Pattaya zurück

PATTAYA, Thailand – Pattaya und die östliche Region erleben weiterhin für die Jahreszeit etwas kühlere Bedingungen mit leichtem Morgennebel, da ein mäßiges Hochdruckgebiet über dem oberen Teil Thailands liegt, teilte das Thailändische Meteorologische Amt mit.

In den kommenden 24 Stunden können Einwohner und Besucher in Pattaya mit kühlen Morgenstunden rechnen, in einigen Gebieten begleitet von dünnem Nebel. Besonders in den frühen Stunden sind Küstenstraßen und tiefer gelegene Bereiche betroffen. Tagsüber bleiben die Temperaturen warm, doch der deutliche Unterschied zwischen kühlen Morgen- und wärmeren Nachmittagswerten kann das Risiko saisonaler Erkrankungen erhöhen. Die Behörden raten daher, auf die eigene Gesundheit zu achten und in nebelanfälligen Gebieten vorsichtig zu fahren.







Die kühleren Bedingungen sind Teil eines landesweiten Wettergeschehens. Während die nördlichen und nordöstlichen Provinzen kaltes bis sehr kaltes Wetter verzeichnen, erleben die Zentralregion, Bangkok und die angrenzenden Gebiete, der Osten sowie Teile des Südens kühle Morgenstunden mit gelegentlicher Dunstbildung.

Auf See herrschen im Golf von Thailand weiterhin mäßige Winde und Wellen. Im unteren Golf erreichen die Wellen Höhen von etwa zwei Metern, während im oberen Golf – einschließlich der Gewässer vor Pattaya – Wellen von ein bis zwei Metern gemessen werden. In Gewittergebieten können sie höher ausfallen. Seefahrer und Betreiber kleiner Boote werden aufgefordert, vorsichtig zu navigieren und Fahrten bei stürmischen Bedingungen zu vermeiden.

Auch die Luftqualität bleibt ein Thema. In weiten Teilen des oberen Thailands, darunter auch in der östlichen Region, treten mäßige bis relativ hohe Staub- und Dunstwerte auf. Ursache sind schwache Windverhältnisse und eine geringe Luftzirkulation. Besonders empfindliche Personengruppen sollten die Situation beobachten und längere Aufenthalte im Freien einschränken, wenn Dunst sichtbar ist.

Trotz der kühlen Morgenstunden eignet sich Pattaya weiterhin gut für Reisen und Aktivitäten im Freien. Ab dem Mittag kehren klare Himmel und warme Temperaturen zurück. Besuchern wird empfohlen, sich in Schichten zu kleiden, ausreichend zu trinken und auf wechselnde Bedingungen auf See und auf den Straßen zu achten.



































