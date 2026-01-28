Pattayas „versteckter Strand“ zieht Besucher an – Behörden greifen ein, Anwohner stellen Zukunft infrage

PATTAYA, Thailand – Beamte der Stadt Pattaya haben damit begonnen, das lokal als „Hidden Beach“ bekannte Gebiet zu inspizieren und zu betreuen. Es handelt sich um einen ruhigeren Abschnitt des Wong-Amat-Strandes in Naklua, der durch wachsendes öffentliches Interesse zunehmend mehr Besucher sowie kommerzielle Aktivitäten anzieht.







Städtische Mitarbeiter überprüften Sauberkeit, Sicherheit und die geordnete Nutzung des Areals. Ziel ist es, sicherzustellen, dass sich Besucher in dem von der Stadt als entspannte Alternative zu Pattayas stärker frequentierten Stränden beworbenen Bereich wohlfühlen können. Mit Meerblick, frischer Brise und einer deutlich ruhigeren Atmosphäre hat sich der Strand rasch bei Einheimischen und Touristen beliebt gemacht, die den überfüllten Strandabschnitten entkommen möchten.

Der steigende Bekanntheitsgrad des Strandes hat jedoch auch gemischte Reaktionen in den sozialen Medien ausgelöst. Während viele Nutzer nach Wegbeschreibungen fragten und ihren Besuch ankündigten, wiesen andere darauf hin, dass der „versteckte“ Strand inzwischen kaum noch verborgen sei. Kommentatoren verwiesen auf die wachsende Zahl von gemieteten Liegestühlen, Sonnenschirmen und Sitzbereichen, die inzwischen Teile des Strandes einnehmen. Zudem wurde über hohe Preise und schrumpfende frei zugängliche Flächen geklagt.

Mehrere Anwohner forderten die Stadtverwaltung auf, das Gebiet als echten öffentlichen Strand zu erhalten, an dem Besucher ohne Zwang Liegen oder Schirme mieten zu müssen, einfach Matten oder Handtücher ausbreiten können. Sie verwiesen darauf, dass auf dem Pattaya Beach und dem Jomtien Beach frei nutzbare Flächen für einfache und kostengünstige Erholung zunehmend seltener werden.

Andere Besucher, die den Strand bereits aufgesucht haben, berichten, dass die Atmosphäre derzeit noch angenehm sei. Gleichzeitig warnten sie jedoch, dass das Areal ohne sorgfältiges Management seinen besonderen Reiz verlieren und zu einem weiteren stark kommerzialisierten Küstenabschnitt werden könnte.

Städtische Behörden erklärten, die Situation weiterhin zu beobachten und Rückmeldungen aus der Öffentlichkeit zu berücksichtigen. Ziel sei es, ein Gleichgewicht zwischen der Förderung neuer Freizeitflächen und dem Schutz des freien Zugangs zu öffentlichen Erholungsgebieten zu finden.



































