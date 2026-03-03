Reisewarnung: Flugstörungen am Suvarnabhumi Airport zum Stand 2. März

PATTAYA, Thailand – Am 2. März 2026 meldete der Flughafen Suvarnabhumi (BKK), dass acht Fluggesellschaften — darunter EL AL Israel Airlines, Air Arabia, Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways, Gulf Air, Kuwait Airways und World2fly — aufgrund der Lage im Nahen Osten insgesamt 47 Flüge gestrichen haben.

Davon entfallen:

• 24 Abflüge

• 23 Ankünfte

Im Zeitraum vom 28. Februar bis 2. März 2026 summiert sich die Gesamtzahl der Flugstreichungen auf 108 Flüge:

• 58 Abflüge

• 50 Ankünfte

(Stand der Informationen: 2. März 2026, 14:00 Uhr)







Der Flughafen Suvarnabhumi beobachtet die Situation weiterhin genau und koordiniert sich eng mit den Fluggesellschaften, um eine reibungslose Abfertigung der Passagiere sicherzustellen. Nach aktuellem Stand gibt es keine gestrandeten Abreisenden, da die Airlines betroffene Reisende direkt informiert haben.

Flughafenmitarbeiter stehen bereit, um Unterstützung zu leisten, und kostenlose Trinkwasserstationen sind für wartende Passagiere eingerichtet.

Reisenden mit geplanten Flügen in den Nahen Osten oder angrenzende Regionen wird dringend empfohlen, ihren Flugstatus vorab zu überprüfen über:

• die Website oder App der Fluggesellschaft

• die Airline-Schalter am Flughafen

• direkte Kontaktkanäle der jeweiligen Airline

Für Anfragen zu Flughafendiensten steht das AOT Contact Center unter der Rufnummer 1722 rund um die Uhr zur Verfügung. Die Behörden bekräftigen ihr Ziel, allen Thailand-Reisenden weiterhin ein sicheres und reibungsloses Reiseerlebnis zu gewährleisten. (PRD)



































