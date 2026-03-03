Sommergewitter-Warnung für Nordthailand – Heiße Tage mit vereinzelten Gewittern in Pattaya

PATTAYA, Thailand – Das thailändische Meteorologische Amt hat vor Sommergewitterlagen in Nordthailand vom 3. bis 6. März gewarnt. Die Wetterstörungen sollen zunächst den Nordosten betreffen und sich anschließend auf den Osten, die Zentralregion, Bangkok und Umgebung sowie später den Norden ausweiten.

Für Pattaya und die Ostküste wird in den kommenden 24 Stunden weiterhin heißes und dunstiges Wetter am Tag erwartet, mit der Möglichkeit vereinzelter Gewitter in einigen Gebieten. In der Provinz Chonburi gelegenen Pattaya werden Tageshöchstwerte zwischen 33 und 38 Grad Celsius prognostiziert, während die nächtlichen Tiefstwerte bei etwa 24 bis 28 Grad liegen. Südliche Winde mit Geschwindigkeiten von 10 bis 30 km/h werden erwartet. Der Seegang bleibt überwiegend ruhig mit Wellen unter einem Meter, kann jedoch in Gewittergebieten kurzfristig über einen Meter ansteigen.







Nach Angaben der Meteorologen steht Nordthailand derzeit unter dem Einfluss eines hitzebedingten Tiefdrucksystems, während südliche und südwestliche Winde weiterhin Feuchtigkeit in die Region transportieren. Diese Kombination sorgt für instabile Wetterbedingungen, die vor allem am späten Nachmittag oder Abend lokale Gewitter auslösen können. Einwohner und Besucher werden daher aufgefordert, Vorsichtsmaßnahmen gegen plötzliche Starkregenfälle, böige Winde und Blitzschlag zu treffen.

Ab dem 3. März wird zudem ein Hochdruckgebiet aus China südwärts ziehen und mit der heißen Luftmasse über Nordthailand zusammentreffen. Dieses Aufeinandertreffen kann typische Sommergewitter hervorrufen, darunter Gewitter, starke Windböen, vereinzelter Hagel, lokal kräftiger Regen und gelegentliche Blitze. Während der Nordosten voraussichtlich zuerst betroffen sein wird, könnten auch östliche Provinzen nahe Pattaya in den folgenden Tagen Auswirkungen spüren.



Obwohl die See vor Pattaya derzeit relativ ruhig bleibt, wird Bootsbetreibern im Golf von Thailand geraten, bei aufziehenden Gewittern besondere Vorsicht walten zu lassen und betroffene Seegebiete zu meiden. Strandbesucher sollten insbesondere in offenen Bereichen aufmerksam bleiben.

Die Luftqualität in Nordthailand liegt aufgrund moderater Luftzirkulation und vereinzelter Niederschläge weiterhin im niedrigen bis mittleren Bereich.





Trotz der Hitze kann die Küstenlage Pattayas etwas Abkühlung gegenüber dem Inland bringen. Behörden empfehlen jedoch weiterhin, ausreichend zu trinken und längere direkte Sonneneinstrahlung während der heißen Nachmittagsstunden zu vermeiden. Mit Fortschreiten des März ist weiterhin typisches Spättrockenzeit-Wetter zu erwarten — heiße Tage, die gelegentlich von kurzen, teils kräftigen Sommergewitterzellen unterbrochen werden.



































