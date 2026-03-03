Pattayas Tourismus bleibt robust trotz 134 Flugstörungen, thailändische Flughäfen voll betriebsfähig

PATTAYA, Thailand – Die Airports of Thailand Public Company Limited (AOT) hat berichtet, dass zwischen dem 28. Februar und dem 1. März 2026 insgesamt 134 Flüge aufgrund der eskalierenden Spannungen im Nahen Osten betroffen waren. Trotz der Anpassungen bleiben alle sechs großen Flughäfen unter AOT-Verwaltung vollständig in Betrieb, und es wurden keine gestrandeten Passagiere gemeldet.

AOT-Präsidentin Paweena Jariyathitipong erklärte, dass mehrere Fluggesellschaften auf Nahost-Routen oder mit Flügen durch den betroffenen Luftraum — darunter Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways, Air Arabia und Thai AirAsia X — ihre Flugpläne vorsorglich angepasst haben.







Unter den betroffenen Flughäfen verzeichnete der Suvarnabhumi Airport 59 Annullierungen, während der Phuket International Airport 36 meldete. Der Don Mueang International Airport sowie der Chiang Mai International Airport registrierten jeweils zwei Ausfälle. Der Mae Fah Luang–Chiang Rai International Airport und der Hat Yai International Airport waren nicht betroffen.

AOT hat an den betroffenen Terminals Unterstützungsmaßnahmen umgesetzt, darunter Informationszonen, zusätzliche Sitzbereiche sowie die Verteilung von Trinkwasser. Die meisten betroffenen Passagiere konnten erfolgreich umgebucht werden, sodass der Terminalbetrieb reibungslos weiterlief.



Trotz der vorübergehenden Flugplananpassungen zeigt sich die Tourismusstimmung in Pattaya weiterhin widerstandsfähig. Besucher im März reisen weiterhin über Bangkoks Flughäfen an und machen sich anschließend auf den Weg in die Küstenstadt, wo internationale Gäste nach wie vor Pattayas anhaltende Attraktivität genießen — warmen Sonnenschein, breite Strände, frische Meeresfrüchte und die entspannte Atmosphäre der späten Hochsaison.

Während globale Unsicherheiten aufmerksam beobachtet werden, berichten Strandrestaurants, Hotels und lokale Unternehmen in Pattaya von stabiler Nachfrage. Dies unterstreicht den Ruf der Stadt als verlässliches und attraktives Reiseziel — selbst in einem sich wandelnden internationalen Umfeld.



































