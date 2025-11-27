Reise in Südthailand geht trotz lokaler Überschwemmungen weiter – Behörden leisten laufend Unterstützung

PATTAYA, Thailand – Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) betont, dass die aktuellen Wetterbedingungen in einigen Teilen Südthailands bei Reisenden zwar Besorgnis auslösen könnten, viele Reiseziele jedoch weiterhin normal funktionieren. Trotz anhaltender Regenfälle, Überschwemmungen und starker Wellen bleiben zahlreiche touristische Angebote verfügbar. Lediglich einzelne Transportverbindungen sowie einige Naturattraktionen mussten aus Sicherheitsgründen vorübergehend geschlossen werden. Die Flughäfen der Region sind in Betrieb, mit nur geringfügigen Verzögerungen und gelegentlichen Störungen im regionalen Bodentransport.







Zur Unterstützung der nationalen Maßnahmen hat die TAT das Tourism Crisis Monitoring Centre (TCMC) aktiviert, um die Koordination mit Provinzbehörden, Konsulaten und Tourismuspartnern zu verstärken. Das Zentrum unterstützt betroffene Reisende, überprüft aktuelle Reiseinformationen und sorgt für eine zeitnahe Kommunikation über die Lageentwicklung.

Reisende werden gebeten, in überfluteten Gebieten, an Küsten mit starken Wellen sowie auf eingeschränkten Routen besondere Vorsicht walten zu lassen. Zusätzliche Reisezeit zu Flughäfen, Häfen oder Busbahnhöfen kann erforderlich sein. Offizielle Hinweise sollten regelmäßig überprüft werden.



Überblick über die aktuelle Lage

Der Süden Thailands erlebt weiterhin starke Regenfälle, die zu Überschwemmungen in Städten, tiefer liegenden Bezirken und entlang wichtiger Verkehrsadern führen. Die meisten touristischen Dienstleistungen bleiben jedoch verfügbar. Einige Attraktionen, Meerestouren und interprovinzielle Routen wurden vorübergehend ausgesetzt.

Stark betroffene Reiseziele

Songkhla (Hat Yai):

Zentrale Bereiche von Hat Yai sind schwer überflutet, Evakuierungen laufen. Straßen sind vielerorts unpassierbar, der Bodentransport ist eingeschränkt, Taxi- und Minibusdienste pausieren. Der Flughafen ist geöffnet, jedoch mit Verzögerungen. Ton Nga Chang Wasserfall bleibt geschlossen; der Grenzpunkt Sadao ist regulär geöffnet.





Nakhon Si Thammarat:

Mehrere Bezirke stehen unter Wasser, in 12 Bezirken gilt der Notstand. Der Flughafen arbeitet normal, Reisende sollten frühzeitig anreisen. Einige Straßen sind nur über Alternativrouten erreichbar.

Trang:

Heftige Regenfälle beeinträchtigen mehrere Bezirke. Khao Banthat Wildlife Sanctuary und Tham Le Khao Kob sind geschlossen. Buslinien nach Satun und Hat Yai pausieren; der Zugverkehr Trang–Bangkok wurde eingestellt. Der Flughafen arbeitet normal.

Satun:

Sieben Bezirke sind überflutet, wichtige Verkehrswege nach Songkhla und Trang sind unterbrochen. Zahlreiche Naturattraktionen, darunter Höhlen und Wasserfälle, sind geschlossen. Auch Tarutao Marine Nationalpark ist gesperrt. Busverkehr pausiert, Grenzpunkt Wang Prachan bleibt geöffnet.



Phatthalung:

Starke Niederschläge betreffen 11 Bezirke. Teile der Phetkasem Road sind gesperrt, einige Nationalparkattraktionen geschlossen. Eine Thai-Fight-Veranstaltung wurde verschoben.

Narathiwat & Yala:

Mehrere Bus- und Zugverbindungen sind ausgesetzt. Flughäfen arbeiten normal, Straßen nur eingeschränkt nutzbar. Wasseraktivitäten und zahlreiche Naturattraktionen sind geschlossen. Einige Reisende bleiben wegen Transportunterbrechungen vor Ort.

Pattani:

Schwere Überschwemmungen in 12 Bezirken. Naturattraktionen geschlossen, öffentlicher Busverkehr eingestellt. Touristen bleiben teilweise in Unterkünften, da Straßen unpassierbar sind.



Reiseziele mit normalem Betrieb

Phuket, Ranong und Krabi sind nicht von Überschwemmungen betroffen. Alle Attraktionen, Transportmittel und Flughäfen funktionieren regulär. Meeres- und Landtouren finden wie gewohnt statt.

In Phang-nga ist der Einfluss gering; lediglich einige Wasserfälle wurden vorsorglich geschlossen. Inseln wie Ko Yao Noi und Ko Yao Yai sowie der Ao Phang Nga Nationalpark sind geöffnet.

Surat Thani meldet zwar Überflutungen in einigen Bezirken, jedoch ohne Auswirkungen auf touristische Attraktionen. Der Flughafen arbeitet normal; kleinere Fahrplananpassungen im Landverkehr wurden vorgenommen. Ko Samui, Ko Pha-ngan und Ko Tao funktionieren weitgehend störungsfrei, mit nur wetterbedingten Fähranpassungen.

Auch Chumphon ist nicht betroffen; alle Attraktionen bis auf den saisonal geschlossenen Nationalpark Mu Ko Chumphon sind geöffnet. Einige Fährverbindungen nach Ko Tao sind wetterbedingt ausgesetzt.







Verkehr und Erreichbarkeit

Bahn:

Die SRT hat wegen Überflutungen mehrere Abschnitte der Südlinie gesperrt. Es wurden Routen angepasst und 22 Zugverbindungen vorübergehend eingestellt. Reparaturen beginnen, sobald der Wasserstand sinkt.

Fernbus:

Mehrere Fernrouten – darunter Bangkok–Trang–Satun, Bangkok–Yala und Bangkok–Pattani – sind bis auf Weiteres ausgesetzt.



Wichtige Hotlines

Touristenpolizei: 1155

TAT Contact Centre: 1672

SRT Hotline: 1690

Weitere lokale Notrufnummern sind verfügbar, um Reisende zu unterstützen.

Dieses Update wird fortlaufend aktualisiert, sobald neue Informationen bestätigt werden.































