Regenzunahme könnte Pattaya an diesem Wochenende unruhiges Wetter bringen

PATTAYA, Thailand – Thailand wird voraussichtlich vom 22. August bis 1. September vermehrt Regenfälle erleben, wobei sich Schauer über die meisten Regionen ausbreiten und in einigen Gebieten starke Regenfälle möglich sind, wie das Meteorologische Department berichtet. Die Behörden beobachten aufmerksam ein Tiefdruckgebiet im Südchinesischen Meer, das sich zu einem tropischen Sturm verstärken könnte.







Somkuan Tonjan, Direktor der Wettervorhersageabteilung, erklärte, dass vom 22. bis 24. August die Regenfälle aufgrund des Südwestmonsuns und einer Monsunrinne, die das Land überquert, zunehmen werden. Gleichzeitig bildet sich ein Tiefdruckgebiet im zentralen Südchinesischen Meer, das sich auf dem Weg nach Nordvietnam verstärken könnte. Sollte sich das System weiterentwickeln, könnte es zu einem tropischen Zyklon werden, wobei seine genaue Zugbahn und Stärke noch unklar sind.

Vom 24. bis 27. August werden in den nördlichen und oberen nordöstlichen Provinzen starke bis sehr starke Regenfälle erwartet, was das Risiko von Sturzfluten und Erdrutschen erhöht. Die Schauer könnten bis Anfang September anhalten.



Anwohner in betroffenen Gebieten, insbesondere im Norden und Nordosten, werden dazu aufgerufen, die Regenmengen genau zu beobachten, die plötzlich Überschwemmungen oder Schlammlawinen auslösen könnten. Reisende sollten auf rutschigen Straßen vorsichtig sein, und Veranstalter von Outdoor-Events werden aufgefordert, Zelte, Regenschirme und andere Schutzmaßnahmen bereitzuhalten. Landwirte werden ermutigt, das Wasser-Management zu planen, einschließlich Entwässerung in überfluteten Gebieten und Wasserspeicherung in trockeneren Zonen, um sich auf mögliche geringere Niederschläge Anfang September vorzubereiten.



































