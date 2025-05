Regensturm trifft Pattaya – Thailand tritt offiziell in die Regenzeit ein

PATTAYA, Thailand – Ein heftiger Regensturm hat Pattaya am Mittwochmorgen voll erfasst. Seit den frühen Stunden des Tages kommt es zu anhaltenden Regenschauern, die bereits zu leichten Überschwemmungen in mehreren Stadtteilen geführt haben. Die Entwässerungssysteme stoßen an ihre Grenzen, während Anwohner und Touristen dazu aufgerufen werden, überflutungsgefährdete Gebiete zu meiden und besondere Vorsicht walten zu lassen.







Dieser plötzliche Wetterumschwung fällt mit der offiziellen Bekanntgabe der thailändischen Meteorologischen Behörde zusammen, die den Beginn der Regenzeit in Thailand für den 15. Mai 2025 erklärt hat. Vom 15. bis 17. Mai wird im ganzen Land mit weit verbreiteten Regenfällen gerechnet. Ursache ist ein sich verstärkender Südwestmonsun in Verbindung mit einem Tiefdruckgebiet über der Andamanensee.



Laut Somkuan Tonchan, Direktor der Abteilung für Wettervorhersage, besteht in mehreren Provinzen – darunter Tak, Mae Hong Son, Teile Zentralthailands, der Osten sowie die Andamanenküste – erhöhte Gefahr für Sturzfluten, Oberflächenabfluss und urbane Überschwemmungen, insbesondere in Gebieten mit unzureichender Infrastruktur zur Wasserableitung.

Zwischen dem 18. und 22. Mai soll der Monsun zwar etwas an Intensität verlieren, doch vereinzelte Gewitter am Nachmittag und Abend bleiben wahrscheinlich. Vom 23. bis 28. Mai wird eine erneute Zunahme der Regenfälle erwartet, stellenweise mit heftigen Niederschlägen.

Obwohl die Gesamtniederschlagsmenge laut Prognose nur mäßig ausfallen dürfte, kann anhaltender Regen dennoch zu ernsthaften Beeinträchtigungen führen. Die Meteorologische Behörde ruft die Bevölkerung – insbesondere Landwirte und Anwohner in gefährdeten Regionen – dazu auf, die Wetterberichte regelmäßig zu verfolgen und frühzeitig Wasserreserven anzulegen. Für Ende Juni bis Anfang Juli werden Trockenperioden erwartet.

Aktuelle Informationen sind unter www.tmd.go.th oder über die 24-Stunden-Hotline 1182 erhältlich.