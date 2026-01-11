Dinosaurier erobern Pattaya – Nationaler Kindertag wird zum prähistorischen Erlebnis

PATTAYA, Thailand – Pattaya bereitet sich auf eine Reise Millionen Jahre zurück in die Vergangenheit vor, wenn der Nationale Kindertag in diesem Jahr mit einer der spektakulärsten Veranstaltungen überhaupt gefeiert wird. Am Samstag, dem 10. Januar, hält eine groß angelegte „Dinosaurier-Invasion“ Einzug ins Stadtzentrum und bringt prähistorische Giganten ganz nah zu Kindern und Familien.

Der Pattaya Dinosaur Park präsentiert eine eindrucksvolle Ausstellung lebensgroßer, beweglicher Dinosaurier, die in Aussehen, Geräusch und Bewegung realistischen Urzeitwesen nachempfunden sind. Von furchteinflößenden Raubdinosauriern bis hin zu friedlichen Pflanzenfressern verspricht das Event Spannung, Staunen und unvergessliche Fotomomente für Kinder jeden Alters.







Doch die Veranstaltung bietet weit mehr als Unterhaltung. Sie verbindet Spiel und Lernen, indem Kinder eingeladen werden, die faszinierende Welt der Dinosaurier zu entdecken. Interaktive Stationen und Mitmachangebote sollen Neugier, Vorstellungskraft und Kreativität fördern. Ziel der Organisatoren ist es, Wissen lebendig zu vermitteln und Geschichte sowie Naturwissenschaften in ein greifbares Abenteuer zu verwandeln.



Besonders ist in diesem Jahr auch die enge Zusammenarbeit zwischen dem Dinosaurierpark und lokalen Behörden, die das Event direkt zu den Bürgerinnen und Bürgern bringen. Veranstaltungsort ist das Rathaus von Pattaya, das für einen Tag in einen prähistorischen Erlebnispark verwandelt wird.

Familien sind eingeladen, frühzeitig zu kommen, Kameras mitzubringen und einen fröhlichen, erlebnisreichen Tag voller Entdeckungen, Lachen und „brüllender“ Unterhaltung zu genießen. Für die Kinder Pattayas wird dieser Nationale Kindertag nicht nur ein schöner Moment – sondern ein legendäres Erlebnis.



































