Regen hält Pattaya und Ostküste weiterhin im Griff – Sonnenschein bleibt diese Woche rar

PATTAYA, Thailand – In Pattaya und entlang der Ostküste setzt sich das regnerische Wetter fort. Die Regenzeit zeigt sich derzeit besonders hartnäckig – laut Prognosen ist in dieser Woche nur mit kurzen Sonnenphasen zu rechnen. Sowohl Einheimische als auch Touristen sollten sich auf anhaltende Nässe und eingeschränkte Trockenperioden einstellen.







Die Thailändische Meteorologische Behörde (TMD) warnt vor heftigen bis sehr heftigen Regenfällen in Teilen Nord- und Nordostthailands. Besonders in gebirgigen und tiefer gelegenen Gebieten wird vor möglichen Sturzfluten und Erdrutschen gewarnt. Auch Bangkok und Umgebung verzeichnen derzeit eine 70-prozentige Wahrscheinlichkeit für Gewitter mit teils starken lokalen Niederschlägen.

Ursache für das instabile Wetter ist die Monsunrinne, die sich derzeit über den Norden Myanmars und Nordthailand erstreckt, in Kombination mit einem Tiefdrucksystem über Nordlaos sowie einem mäßigen Südwestmonsun, der die Andamanensee, Thailand und den Golf von Thailand beeinflusst.

Die Seebedingungen spiegeln das unbeständige Wetter wider: In der oberen Andamanensee erreichen die Wellen bis zu zwei Meter Höhe, während im unteren Bereich der Andamanensee und im oberen Golf von Thailand Wellen zwischen einem und zwei Metern erwartet werden. Die Behörden raten Schiffsführern zu besonderer Vorsicht und empfehlen, bei Gewitterlagen nicht auszulaufen.



Für Pattaya bedeutet dies weiterhin nasse Tage mit nur kurzen trockenen Abschnitten. Wer auf etwas Sonne hofft, sollte jede Gelegenheit nutzen, denn längere Trockenphasen bleiben unwahrscheinlich. Die Temperaturen bleiben moderat, mit eher kühlen Abenden und regelmäßigen Regenschauern am Nachmittag oder Abend.

Bewohner und Besucher sollten aktuelle Wetterwarnungen im Blick behalten, sich in hochwassergefährdeten Gebieten entsprechend vorbereiten und Outdoor-Aktivitäten flexibel planen, um unliebsame Überraschungen während dieser regenreichen Periode zu vermeiden.