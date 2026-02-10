Polizeiverfolgung nahe Pattaya endet mit schwerem Unfall – Drogen im Auto gefunden

PATTAYA, Thailand – Eine dramatische Polizeiverfolgung nahe Pattaya endete in einem schweren Unfall, nachdem ein mutmaßlicher Drogentäter versucht hatte, sich einer Kontrolle der Autobahnpolizei zu entziehen. Der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen Straßenbaugerät, überschlug sich und kollidierte schließlich mit einem Baum.

Pol. Col. Warawut Nittayawan, Superintendent der Polizeistation Huai Yai, sowie Pol. Lt. Col. Pacharuk Suriya, Ermittlungsbeamter der Verkehrspolizei, begutachteten den Unfallort eines verdächtigen Fahrzeugs, das vor der Autobahnpolizei geflüchtet war und sich überschlagen hatte. Der Fahrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Der Vorfall ereignete sich am 9. Februar auf der Highway 331 im Gebiet Huai Yai nahe Pattaya.







Am Unfallort fanden die Beamten einen schwarzen Toyota Vios mit dem Kennzeichen Rayong 6752, der auf dem Dach lag und schwer beschädigt war. Persönliche Gegenstände lagen über die Fahrbahn verstreut. Im Fahrzeug befand sich ein etwa 40 bis 50 Jahre alter Mann, bekleidet mit einem roten T-Shirt und grauen Shorts, mit einer umgeschnallten Bauchtasche. Er wurde halb bewusstlos mit schwacher Atmung aufgefunden. Rettungskräfte der Sawang-Boriboon-Stiftung befreiten den Verletzten mit hydraulischem Rettungsgerät und brachten ihn umgehend in das Wat-Yansangwararam-Krankenhaus.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs entdeckten die Beamten Methamphetamin und Crystal Meth, versteckt in einem kleinen Metallbehälter. Zudem wurden Utensilien zum Drogenkonsum, zahlreiche Plastiktüten mit Rückständen sowie viele kleine Druckverschlussbeutel sichergestellt, die vermutlich für den Weiterverkauf bestimmt waren. Die Polizei fand außerdem einen Mitarbeiterausweis eines Mannes namens Praphat Promlee, der als zeitweiliger Geschäftspartner-Mitarbeiter eines Unternehmens in einem Industriegebiet beschrieben wurde. Die Beweismittel wurden beschlagnahmt, während der verletzte Verdächtige im Krankenhaus unter Polizeibewachung bleibt und rechtliche Schritte vorbereitet werden.

Nach Angaben der Autobahnpolizei begann der Vorfall gegen 13 Uhr während einer Streifenfahrt auf der Highway 331 nahe Pattaya. Die Beamten bemerkten im Gebiet Khao Mai Kaew eine Limousine ohne Kennzeichen, die am Straßenrand in Richtung Bo Win stand. Als die Polizei das Fahrzeug kontrollieren wollte, beschleunigte der Fahrer plötzlich, wendete und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Sattahip.





In der Nähe von Ban Chak Ngaew im Unterbezirk Huai Yai, wo Straßenbauarbeiten stattfanden, herrschte bereits dichter Verkehr. Dennoch beschleunigte der Fahrer weiter, wechselte abrupt von der rechten Spur in die mittlere Spur, durchbrach Verkehrsleitkegel und prallte gegen das große Rad einer Straßenwalze. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug von der Straße geschleudert, kollidierte mit einem Baum und überschlug sich.

Straßenarbeiter vor Ort berichteten, nur knapp einer Katastrophe entgangen zu sein. Ein 45-jähriger Arbeiter namens „Jiab“ sowie der 35-jährige Walzenfahrer „New“ erklärten, es sei reines Glück gewesen, dass sich die Arbeiter zum Zeitpunkt des Unfalls auf dem linken Seitenstreifen befanden. Andernfalls hätte das Fahrzeug direkt in die Arbeitsgruppe fahren und mehrere Verletzte oder Tote verursachen können.



































