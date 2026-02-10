Chinesischer Tourist nach Hotelsturz in Pattaya lebensgefährlich verletzt – Ermittlungen behindert

PATTAYA, Thailand – Ein 22-jähriger chinesischer Staatsbürger wurde in den frühen Morgenstunden schwer verletzt, nachdem er aus dem vierten Stock eines Hotels in Pattaya gestürzt war. Der Vorfall wirft Fragen auf, nachdem eine Gruppe von Begleitpersonen Medien und Polizei daran hinderte, das betroffene Hotelzimmer zu betreten.

Gegen 3.00 Uhr morgens am 8. Februar erhielt das Sawang-Boriboon-Rettungszentrum einen Notruf über eine Person, die aus großer Höhe gestürzt und schwer verletzt worden war. Der Vorfall ereignete sich in einem Hotel im Naklua-Gebiet im Norden von Pattaya. Beamte der Polizeistation Banglamung sowie Rettungskräfte eilten zum Einsatzort.







Die Helfer fanden den Verletzten, identifiziert als Wang Li Chuan, 22 Jahre alt, in einer Blutlache am Boden liegend vor. Er erlitt schwere Verletzungen, wurde noch vor Ort erstversorgt und anschließend in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht.

Während der Rettungsmaßnahmen kam es zu Spannungen am Unfallort. Mehr als zehn Personen, sowohl chinesische als auch thailändische Staatsangehörige, die angaben, Freunde des Verletzten zu sein, konfrontierten anwesende Journalisten, beschimpften diese und versuchten, die Berichterstattung zu verhindern. Sicherheitskräfte mussten eingreifen, um eine Eskalation zu vermeiden. Die Gruppe löste sich später auf, verweigerte jedoch weiterhin den Zugang zum Hotelzimmer, aus dem der Mann gestürzt sein soll.

Nach Angaben der Polizei erscheinen die Umstände des Sturzes ungewöhnlich. Der Bereich, aus dem der Mann gefallen sein soll, war mit eng angebrachten Metallgittern gesichert, sodass unklar ist, wie er den Balkon verlassen konnte. Zeugen konnten nicht erklären, wie es zu dem Sturz kam oder warum sich der Mann außerhalb der Sicherung befand. Beobachter vermuteten, dass Alkoholeinfluss oder ein Fluchtversuch vor einer unbekannten Situation eine Rolle gespielt haben könnten.





Ein Sicherheitsmitarbeiter des Hotels erklärte gegenüber der Polizei, er habe ein lautes Geräusch gehört und den verletzten Touristen anschließend am Boden entdeckt. Aufgrund der vorhandenen Metallgitter erscheine ein versehentlicher Sturz jedoch schwer erklärbar.

Die Polizei von Banglamung dokumentierte den Vorfall und arbeitet nun mit Ermittlern zusammen, um zu klären, ob weitere anwesende Personen in den Vorfall verwickelt waren oder ob es sich um einen Unfall handelt. CCTV-Aufnahmen sollen ausgewertet und das betreffende Hotelzimmer untersucht werden, um die genauen Umstände des mysteriösen Sturzes zu klären.



































