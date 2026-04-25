Polizeibeamter in Pattaya rettet 89-jährige Russin aus brennendem Haus

PATTAYA, Thailand – Ein Polizeibeamter der Stadt Pattaya hat am 24. April eine 89-jährige russische Staatsbürgerin aus einem brennenden Stadthaus auf dem Pratumnak Hill gerettet und damit eine mögliche Tragödie verhindert.

Gegen 15:00 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizeistation Pattaya City über einen Wohnhausbrand informiert und rückten gemeinsam mit der Katastrophenschutzbehörde sowie Feuerwehrkräften aus. Das Feuer brach im vierten Stock eines vierstöckigen Stadthauses aus.







Insgesamt fünf Löschfahrzeuge sowie Rettungsteams der Sawang Boriboon Foundation wurden eingesetzt, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Der Einsatz dauerte rund 30 Minuten.

Während der Rettungsmaßnahmen drang der Polizeihauptmann Wuttikorn Plodprong trotz dichter Rauchentwicklung und Flammen in das Gebäude vor und erreichte das dritte Stockwerk, wo die 89-jährige Bewohnerin, identifiziert als Frau Gellina, eingeschlossen war und bereits Rauchvergiftungen erlitt. Er brachte sie in Sicherheit, bevor sie zur Notbehandlung in das Pattaya City Hospital gebracht wurde.



Die 78-jährige Hauseigentümerin erklärte, dass insgesamt neun Personen im Haus leben und zum Zeitpunkt des Vorfalls drei Personen anwesend waren. Rauch sei zunächst im dritten Stock bemerkt worden, bevor ein Arbeiter Flammen im oberen Stockwerk entdeckte. Offenes Feuer sei nach ihrer Aussage nicht unbeaufsichtigt gewesen.

Die Polizei hat das Gebiet abgesperrt und wartet auf die Abkühlung des Gebäudes, bevor eine vollständige forensische Untersuchung durchgeführt wird. Erste Vermutungen deuten auf einen elektrischen Kurzschluss als mögliche Brandursache hin, die genaue Ursache wird jedoch noch ermittelt.

















































