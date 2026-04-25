Bolt Thailand untersucht Vorwürfe gegen Fahrer – App warnt vor Nutzung nicht registrierter Konten

PATTAYA, Thailand – Bolt Thailand hat Berichte über angebliches Fehlverhalten eines Fahrers auf der Plattform bestätigt und erklärt, dass die Sicherheit der Nutzer oberste Priorität habe. Der Vorfall wird derzeit von den zuständigen Stellen untersucht.

Das Unternehmen teilte mit, dass es eng mit den Behörden zusammenarbeitet und das betreffende Konto bereits identifiziert wurde. Sowohl der Fahrer als auch der Fahrgast wurden kontaktiert, um weitere Informationen zu sammeln. Parallel dazu wird eine interne Überprüfung der Sicherheitsprozesse durchgeführt.







Der Fall erfolgt vor dem Hintergrund erhöhter öffentlicher Aufmerksamkeit nach einem separaten Vorfall im Bangkoker Bezirk Nong Khaem, bei dem eine 17-jährige Schülerin am 23. April während einer Fahrt mit einem gebuchten Motorrad-Taxi aus Angst aus dem Fahrzeug gesprungen sein soll. Der Fahrer wurde später festgenommen und sieht sich mehreren Anklagen gegenüber, darunter Freiheitsberaubung und der Betrieb eines nicht autorisierten Personenbeförderungsdienstes.

Bolt betonte erneut, dass ausschließlich registrierte und verifizierte Konten genutzt werden dürfen. Die Weitergabe von Konten oder die Nutzung durch Dritte sei strengstens verboten.

Das Unternehmen erklärte außerdem, dass bei bestätigtem Fehlverhalten konsequente Maßnahmen ergriffen werden, einschließlich der dauerhaften Sperrung von Konten.



Im Rahmen seiner Sicherheitsstrategie fördert Bolt weiterhin Funktionen wie Echtzeit-Standortfreigabe, Notfallhilfe sowie Fahrtenaufzeichnung, um das Sicherheitsgefühl der Fahrgäste insbesondere in stark frequentierten Städten wie Pattaya zu stärken.

Die Plattform kündigte an, weiterhin mit den Behörden zusammenzuarbeiten, um die Durchsetzung der Regeln zu verbessern und die Sicherheit im Bereich Ride-Hailing landesweit zu erhöhen.

















































