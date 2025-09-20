Pfoten hoch! „Dog Enjoy Pattaya Pet Fair 2025“ vom 1. bis 5. Oktober

PATTAYA, Thailand – Pattaya wird vom 1. bis 5. Oktober 2025 ganz im Zeichen der Vierbeiner stehen! Im Terminal21 Pattaya findet die Dog Enjoy Pattaya Pet Fair 2025 statt, die größte Haustiermesse im Osten Thailands.

Die Messe ist ein Paradies für Tierliebhaber und ihre pelzigen Begleiter. Von Haustiermode über Gesundheitsprodukte, Leckerlis und Spielzeug ist alles vertreten, was das Herz von Hund, Katze & Co. höherschlagen lässt. Besucher können zudem bekannte Haustier-Influencer und Tierfreunde treffen, die auf der Bühne für Unterhaltung, Lacher und herzerwärmende Momente sorgen.







Egal, ob stolzer Tierbesitzer oder einfach Liebhaber süßer Vierbeiner – die Messe bietet die perfekte Gelegenheit, die Freude an Tieren zu feiern. Geplant sind spannende Spiele, Shows, Einkaufsmöglichkeiten und Fotomöglichkeiten mit den Stars der Tierwelt – sowohl Mensch als auch Hund.

Veranstaltungsdetails

Ort: Terminal21 Pattaya

Datum: 1.–5. Oktober 2025

Highlights: Meet & Greet mit Promi-Tieren, unterhaltsame Aktivitäten, Shopping und vieles mehr!



































