Australischer Mann bei mutmaßlichem Suizidversuch in Pattaya schwer verletzt

PATTAYA, Thailand – Rettungskräfte eilten am 17. September gegen 11:00 Uhr zu einem siebenstöckigen Hotel in der Soi Phettrakul im Norden Pattayas, nachdem ein 55-jähriger australischer Mann von einem Hotelbalkon gestürzt war.







Der Mann, Mr. Robinson Timothy John, wurde auf der Straße in der Nähe des Hotels mit einer tiefen Schnittwunde an der linken Gesichtshälfte gefunden. Ein in der Nähe geparkter bronzefarbener BYD wurde durch den Aufprall an der Motorhaube eingedellt. Die Rettungskräfte leisteten sofort Erste Hilfe, bevor der Verletzte zur weiteren Behandlung ins Pattaya Hospital gebracht wurde.

Bei der Durchsuchung von Zimmer 602, in dem der Mann übernachtet hatte, entdeckte die Polizei ein blutverschmiertes scharfes Messer. Die Behörden untersuchen den Vorfall, um die genauen Umstände des mutmaßlichen Selbstverletzungsversuchs zu klären. Rechtliche Verfahren laufen, während die Ermittlungen fortgesetzt werden.



































