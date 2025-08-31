Pattayas Wetter unberechenbar mit sonnigen Morgen und regnerischen Nachmittagen

PATTAYA, Thailand – Besucher und Bewohner in Pattaya müssen sich diese Woche auf zunehmend unbeständiges Wetter einstellen. Klarer, sonniger Himmel am Morgen weicht oft schnell Wolken und gelegentlichen Regenschauern am Nachmittag.

Laut dem Meteorologischen Amt ist dieses Wetterphänomen auf wechselnde Monsunwinde in Kombination mit lokaler Luftfeuchtigkeit zurückzuführen, die plötzliche und teils starke Schauer in den östlichen Küstenregionen auslösen. Die Temperaturen bleiben tagsüber hoch und erreichen häufig 33–35 °C, während die Abende unter Wolkendecke etwas kühler sind.







Die örtlichen Behörden raten Touristen und Bewohnern, beim Verlassen von Häusern insbesondere an Stränden und offenen Flächen Regenschirme und Regenkleidung mitzunehmen. Obwohl die Schauer meist kurz sind, können plötzliche Niederschläge den Verkehr und Outdoor-Aktivitäten beeinträchtigen.







Trotz des unberechenbaren Wetters bleibt die Stadt lebendig, Strände, Märkte und Restaurants heißen Besucher willkommen. Reisende werden dazu ermutigt, lokale Wettervorhersagen zu beobachten und ihre Aktivitäten entsprechend zu planen, um das Beste aus Pattayas Sommertagen zu machen.

Für aktuelle Wetterwarnungen und Sicherheitshinweise empfiehlt sich ein Blick auf die Website des Thai Meteorological Department und lokale Nachrichtensender.



































